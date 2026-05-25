Mai multe echipaje de poliție, criminaliști și experți în Medicină Legală au împânzit zona. Autoritățile încearcă acum să afle ale cui sunt rămășițele și cum au ajuns acolo.

Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional!

Alexandru Roșca, cel care a sunat la 112: „Am ieșit dimineața cu câinele la câmp, la plimbare, și am văzut o tufă de soc și am zis să mergem să luăm niște flori pentru socată. Când m-am apropiat de tufă și am vrut să iau florile, am văzut o boască, țeasta de la craniu și mi s-a părut ceva suspect. Am dat așa un pic cu piciorul și, când s-a întors, o fost așa ca și ochii, craniu’, numa’ ca piatra, ca osul.”

Terenul agricol din satul Pribilești a fost împânzit de autorități, iar zona a fost securizată. Anchetatorii au găsit și alte fragmente osoase, inclusiv un picior.

Mihaela Ardelean, purtător de cuvânt IPJ Maramureș: „Acestea au fost transportate la Serviciul Județean de Medicină Legală Maramureș, în vederea stabilirii cauzei decesului și identității persoanei.”

Au fost găsite și două telefoane mobile îngropate în pământ, care au fost duse la expertiză. Deocamdată, nu se știe ale cui ar putea fi osemintele, dar surse apropiate anchetei spun că ar avea o vechime de 4-5 ani.