Mai mulți membri ai Partidului Popular Republican au creat baricade pentru a bloca accesul în edificiu.

În plus, au lansat diverse proiectile spre forțele de ordine, care au apelat la gaze lacrimogene pentru a evacua clădirea.

Un tribunal turc a decis că liderul Partidului Popular Republican trebuie înlocuit, întrucât a câștigat alegerile interne prin cumpărarea voturilor.

Acesta este un critic aprig al președintelui Turciei și susține că Recep Tayyp Erdogan folosește justiția pentru a-și elimina rivalii.