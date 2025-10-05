Trump, despre acordul privind Gaza: „I-am spus lui Bibi: aceasta este șansa ta pentru victorie”

Președintele Donald Trump a declarat sâmbătă pentru Axios că „suntem aproape” de un acord de pace în Gaza și că va face presiuni pentru a-l finaliza în următoarele zile.

„I-am spus: «Bibi, aceasta este șansa ta pentru victorie». A fost de acord”, a spus Trump. „Trebuie să fie de acord. Nu are de ales. Cu mine, trebuie să fii de acord.”

Mesajele publice și demersurile diplomatice din culise ale lui Trump de vineri au adus Israelul și Hamas mai aproape ca niciodată de încheierea războiului care a început aproape exact acum doi ani, după atacurile Hamas din 7 octombrie 2023.

Emisarul Casei Albe, Steve Witkoff, și ginerele lui Trump, Jared Kushner, au călătorit în weekend în Egipt pentru a finaliza detaliile tehnice ale eliberării ostaticilor „și pentru a discuta despre acordul de pace durabil”, a declarat un oficial al Casei Albe pentru Axios.

Până sâmbătă dimineață, ora locală, armata israeliană trecuse la operațiuni defensive în Gaza și a oprit loviturile aeriene , cu excepția celor necesare pentru protecția trupelor, potrivit IDF.

Această decizie a venit după ce Trump a cerut Israelului vineri să oprească atacurile și să intre în negocieri cu Hamas pentru finalizarea acordului.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a confirmat că a oprit ofensiva israeliană pentru a „pregăti implementarea imediată a primei faze a Planului Trump pentru eliberarea imediată a tuturor ostaticilor", potrivit biroului său.

Egiptul a anunțat sâmbătă că negocierile indirecte dintre Israel și Hamas privind punerea în aplicare a acordului vor începe luni la Sharm el-Sheikh.

Situația actuală: Pe platforma Truth Social, Trump a salutat decizia Israelului de a „opri temporar bombardamentele pentru a da o șansă finalizării acordului de eliberare a ostaticilor și a acordului de pace.”

El a făcut apel la Hamas să „acționeze rapid” pentru eliberarea ostaticilor, altfel acordul „va fi retras”.

„Nu voi tolera întârzieri — despre care mulți cred că vor apărea — și niciun rezultat în care Gaza să reprezinte din nou o amenințare. Să rezolvăm asta repede. Toată lumea va fi tratată corect!”, a spus Trump.

