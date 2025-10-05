Americanii vor să reducă de 15 ori cota de refugiați care vor fi acceptați pe teritoriul SUA. Cea mai redusă cotă din istorie

05-10-2025 | 13:31
Donald Trump
Getty

Administrația Trump intenționează să stabilească un plafon record pentru admiterea de noi refugiați anul viitor, a relatat The New York Times, citând surse. Potrivit acestora, plafonul va fi de 7.500.

Vlad Dobrea

Majoritatea locurilor sunt planificate să fie rezervate refugiaților din Africa de Sud și altor grupuri care sunt supuse unei „discriminări nedrepte”, scrie ziarul, citând surse și documente pe care le-a consultat.

Decizia finală va fi luată după ce Casa Albă se va consulta cu Congresul. Discuțiile sunt în prezent imposibile, deoarece guvernul este suspendat din cauza eșecului Congresului de a adopta un buget pentru noul an fiscal.

Un oficial american a declarat publicației că Statele Unite nu vor accepta niciun refugiat în anul fiscal care a început la 1 octombrie, până când democrații și republicanii nu vor ajunge la un acord privind finanțarea guvernului.

Limita de 7.500 de refugiați este de peste 15 ori mai mică decât limita de 125.000 stabilită de administrația Biden anul trecut. De asemenea, este la jumătate din limita de 15.000 stabilită chiar de Trump în 2020, la sfârșitul primului său mandat.

politia georgia
Premierul Georgiei acuză protestatarii că au încercat să răstoarne guvernul și critică Uniunea Europeană pentru amestec

De la revenirea sa la Casa Albă în februarie, Donald Trump a lansat o campanie amplă de restricționare a imigrației în Statele Unite. 

Sursa: New York Times

Premierul Georgiei acuză protestatarii că au încercat să răstoarne guvernul și critică Uniunea Europeană pentru amestec
Premierul Georgiei acuză protestatarii că au încercat să răstoarne guvernul și critică Uniunea Europeană pentru amestec

Prim-ministrul Georgiei, Irakli Kobahidze, i-a acuzat duminică pe protestatarii care au încercat să forţeze intrarea în palatul prezidenţial că au încercat să răstoarne guvernul şi a acuzat totodată Uniunea Europeană de amestec. 

UE pregătește o lovitură fără precedent împotriva Rusiei: după înghețarea activelor, a venit rândul ”flotei din umbră”
UE pregătește o lovitură fără precedent împotriva Rusiei: după înghețarea activelor, a venit rândul ”flotei din umbră”

Uniunea Europeană pregătește temeiuri legale pentru reținerea petrolierelor care intră în Marea Baltică fără pavilion, a relatat EUobserver pe 3 octombrie, citând documente UE.

Trump trimite 300 de membri ai Gărzii Naționale la Chicago, după ce a blocat fonduri pentru oraș
Trump trimite 300 de membri ai Gărzii Naționale la Chicago, după ce a blocat fonduri pentru oraș

Membri ai Gărzii Naționale vor fi trimiși la Chicago, într-un moment în care un judecător federal a blocat un ordin similar pentru Portland, două oraşe democrate vizate de preşedintele american, relatează AFP.

Nicușor Dan își schimbă echipa. Ludovic Orban și Marius Lazurca vor fi numiți consilieri prezidențiali - surse politice
Nicușor Dan își schimbă echipa. Ludovic Orban și Marius Lazurca vor fi numiți consilieri prezidențiali - surse politice

Nicușor Dan ar urma să facă o serie de numiri la vârful Administrației Prezidențiale. O parte din noii consilieri ar urma să-și înceapă activitatea din octombrie, iar alții din noiembrie.

Polonia în alertă. Varșovia a mobilizat avioane pentru a-și proteja spațiul aerian după un atac rusesc în Zaporojie
Polonia în alertă. Varșovia a mobilizat avioane pentru a-și proteja spațiul aerian după un atac rusesc în Zaporojie

Autorităţile ucrainene au raportat, duminică, moartea unei persoane într-un atac rusesc la Zaporijjie, în timp ce Polonia a mobilizat avioane şi sisteme terestre pentru a-şi proteja spaţiul aerian, relatează AFP.

Vreme rece și instabilă în următoarele zile. Vânt puternic și ploi în toată țara. Prognoza meteo pentru București
Vreme rece și instabilă în următoarele zile. Vânt puternic și ploi în toată țara. Prognoza meteo pentru București

Meteorologii anunţă că începând de duminică seară şi până joi dimineaţă, în toată ţara, vremea va fi rece, va fi vânt şi va ploua, iar la altitudini mari va ninge viscolit.

