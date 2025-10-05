Americanii vor să reducă de 15 ori cota de refugiați care vor fi acceptați pe teritoriul SUA. Cea mai redusă cotă din istorie

Administrația Trump intenționează să stabilească un plafon record pentru admiterea de noi refugiați anul viitor, a relatat The New York Times, citând surse. Potrivit acestora, plafonul va fi de 7.500.

Majoritatea locurilor sunt planificate să fie rezervate refugiaților din Africa de Sud și altor grupuri care sunt supuse unei „discriminări nedrepte”, scrie ziarul, citând surse și documente pe care le-a consultat.

Decizia finală va fi luată după ce Casa Albă se va consulta cu Congresul. Discuțiile sunt în prezent imposibile, deoarece guvernul este suspendat din cauza eșecului Congresului de a adopta un buget pentru noul an fiscal.

Un oficial american a declarat publicației că Statele Unite nu vor accepta niciun refugiat în anul fiscal care a început la 1 octombrie, până când democrații și republicanii nu vor ajunge la un acord privind finanțarea guvernului.

Limita de 7.500 de refugiați este de peste 15 ori mai mică decât limita de 125.000 stabilită de administrația Biden anul trecut. De asemenea, este la jumătate din limita de 15.000 stabilită chiar de Trump în 2020, la sfârșitul primului său mandat.

De la revenirea sa la Casa Albă în februarie, Donald Trump a lansat o campanie amplă de restricționare a imigrației în Statele Unite.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













