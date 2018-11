Trump, criticat vehement după ce nu a participat la o comemorare din cauza ploii

Anularea în ultimul minut a participării a provocat multe critici pe reţelele de socializare şi de la unii oficiali din Marea Britanie şi Statele Unite, care îl acuză pe Trump că "a dezonorat" militarii americani, relatează news.ro.

@realDonaldTrump Life isn't about waiting for the storm to pass It's about learning to dance in the rain.

Preşedintele SUA avea programat să aducă un omagiu la o ceremonia la Cimitirul american Aisne-Marne din Belleau, la aproximativ 85 km est de Paris, împreună cu soţia sa Melania. Dar ploaia şi pătura groasă de nori au împiedicat elicopterul să se ridice de la sol pentru această deplasare.

Let's all take a moment to remember those presidents who carried out their duties even when water fell from the sky. pic.twitter.com/sV63E6jzfg

"(Participarea lor) a fost anulată din cauza programului şi a dificultăţilor logistice cauzate de vreme", a spus într-o declaraţie Casa Albă, adăugând că o delegaţie condusă de şeful Statului Major John Kelly, general pensionar, a plecat în acel loc.

Decizia a provocat o serie de critici pe Twitter, cu Nicholas Soames, membru al Parlamentului britanic care este nepot al fostului prim-ministru Winston Churchill, spunând că Trump dezonorează militarii americani.

On the Marine Corps Birthday, #Trump has cancelled his attendance at a ceremony to honour those who served and those who died in World War I because of rain.

Here is the Canadian Prime Minister Justin #Trudeau at a Remembrance Day ceremony in 2017. pic.twitter.com/yAzd4n3lDF