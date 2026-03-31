Însă, după ce Spania și-a închis spațiul aerian pentru avioanele americane implicate în războiul împotriva Iranului, Franța a interzis, la rândul său, Israelului să-i utilizeze spațiul aerian pentru transportul de arme americane.

„Nu vom uita asta", amenință Trump. Între timp, Gardienii Revoluției spun că de mâine, miercuri, vor ataca interese și companii americane din Orientul Mijlociu.

Bombardamentele comune americano-israeliene continuă în Iran, cu lovituri la Isfahan, în centrul țării, unde un depozit de muniții subteran a fost lovit cu bombe anti-buncăr. În aceeași zonă se află și situl nuclear unde ar fi păstrate rezervele de uraniu înalt îmbogățit.

Pete Hegseth, Secretarul de Război al Statelor Unite: „Doar după o lună, doar o lună. Noi am stabilit termenii. Zilele ce urmează vor fi decisive. Iranul știe asta. Și aproape că iranienii nu pot face nimic din punct de vedere militar în privința asta.”

Pe de altă parte, președintele Trump le-a transmis un mesaj țărilor „care nu pot obține combustibil din cauza blocajului din strâmtoarea Ormuz" – cu referire la Marea Britanie, în primul rând.

Donald Trump: „Numărul 1: cumpărați din SUA, avem din abundență.

Numărul 2: adunați-vă puțin curajul întârziat, mergeți la strâmtoare și pur și simplu luați-l.

Va trebui să începeți să învățați cum să luptați pentru voi înșivă, SUA nu vor mai fi acolo să vă ajute, la fel cum nici voi nu ați fost acolo pentru noi. - a scris Trump pe rețeaua lui de comunicare.”

Pete Hegseth, Secretarul de Război al Statelor Unite: „Nu este vorba doar despre Marina Statelor Unite. Ultima dată când am verificat, se presupunea că există o mare și puternică Marină Regală care ar putea fi pregătită să facă și astfel de lucruri.”

Potrivit unui raport din Wall Street Journal, Trump le-ar fi spus consilierilor săi că este dispus să pună capăt războiului împotriva Iranului chiar dacă Strâmtoarea Ormuz rămâne în mare parte închisă și să amâne pentru moment operațiunea complexă de redeschidere a acestei căi navigabile critice pentru tranzitul de petrol și gaze naturale lichefiate

Marco Rubio, secretarul de stat american: „Strâmtoarea Ormuz se va redeschide. Când această operațiune militară se va termina, strâmtoarea Ormuz se va redeschide într-un fel sau altul.”

Între timp, comisia pentru securitate a parlamentului de la Teheran a aprobat un proiect de lege care introduce o taxă pentru navele care trec prin Ormuz. Dar cele... inamice, care au legătură cu Statele Unite și Israelul au în continuare interzis. Trec, în schimb, petrolierele țărilor considerate prietene. Beijingul a confirmat că trei vase chineze au traversat recent strâmtoarea.

Un petrolier kuweitian gigant, complet încărcat cu două milioane de barili de petrol, se afla în portul Dubai când a luat foc în urma unui atac iranian cu drone, potrivit autorităților. Destinația acestei încărcături de petrol era un port din China.

Karoline Leavitt, secretarul de presă al Casei Albe: „În ciuda tuturor pozițiilor publice pe care le auziți din partea regimului de la Teheran și a știrilor false, discuțiile continuă și decurg bine. Ceea ce se spune, public, este, desigur, mult diferit de ceea ce ni se comunică în privat. Președintele Trump nu bluffează și nu dă înapoi. Îl puteți întreba pe Khamenei despre asta. Noul regim iranian ar trebui deja să știe. Acest nou regim, deoarece a avut loc o schimbare de regim, ar trebui să fie mai înțelept decât cel anterior. Președintele Trump va încheia un acord dacă există disponibilitate. Iar termenii acordului le sunt cunoscuți. Dacă Iranul nu este dispus, atunci Departamentul de Război al Statelor Unite va continua cu o intensitate și mai mare.”

Reporter: „Chiar dacă se comit, eventual, și crime de război?”

Karoline Leavitt: „Nu asta am spus. Administrația SUA și forțele armate vor acționa întotdeauna în limitele legii.”

Reporter: „Cine plătește costul acestui război? Țările arabe vor contribui?”

Karoline Leavitt: „Este ceva ce președintele Trump ar fi destul de interesat să facă.”

Trump a avut un mesaj special și pentru Paris, care a fost „foarte puțin de ajutor", pentru că nu a permis survolul unor avioane încărcate cu materiale militare. Statele Unite vor ține minte - a subliniat președintele american.

Nici Polonia nu se grăbește „să ajute". Varșovia nu va trimite bateriile sale de rachete antiaeriene Patriot în Orientul Mijlociu - a declarat ministrul polonez al apărării, după ce presa a relatat că Washingtonul ar fi solicitat utilizarea acestor sisteme în războiul său împotriva Iranului.

Bateriile noastre Patriot și rachetele acestora sunt folosite pentru a proteja cerul Poloniei și flancul estic al NATO - a transmis ministrul Władysław Kosiniak-Kamysz

Benjamin Netanyahu, premierul israelian: „Jumătatea drumului este clar depășită, dar nu vreau să stabilesc un calendar.”

Netanyahu a clarificat că se referă la numărul de misiuni, nu la timp. Și atacurile cu rachete iraniene asupra Israelului au continuat.

Potrivit Ministerului Sănătății, mai mulți de 120 de israelieni au fost răniți în 24 de ore.