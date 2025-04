Trump aruncă omenirea în haos: ”E o frumusețe ce se întâmplă acum!”. Ce a răspuns la întrebarea dacă mai are credibilitate

Analiștii cred că Trump a dat înapoi în fața presiunii exercitate de Wall Street și de tot mai mulți congresmeni republicani. Însă prejudiciul făcut de politicile economice agresive și haotice ale Casei Albe pare ireparabil. După ce, inițial, au reacționat euforic la anunțul lui Trump, joi bursele și-au reluat picajul.

Donald Trump: ”Am oferit o pauză de 90 de zile țărilor care nu au ripostat, pentru că le spusesem că, dacă ripostează, vom dubla tarifele”.

”Reporter: Dar și Uniunea Europeană a anunțat majorarea tarifelor, de ce nu o tratați la fel ca pe...

Howard Lutnick, US Commerce Secretary: Europenii n-au apucat să le aplice, doar au amenințat, dar au stabilit o dată ulterioară (15 aprilie) pentru aplicarea primei runde.

Donald Trump: Aha, mă bucur că nu s-au pripit”.

Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat suspendarea aplicării tarifelor drept un pas important către stabilizarea economiei mondiale.

Olof Gill, purtător de cuvânt al Comisiei Europene: ”Strategia noastră a fost, de la bun început, să mergem pe două direcții. Pe de o parte, am transmis clar americanilor că acest tip de tarife sunt dăunătoare, contraproductive, nu aduc beneficii nimănui și că dorim să ajungem la rezultate de tip win-win. Pe de altă parte, am arătat că nu vom fi intimidați. Drept reacție la anunțul (de aseară) al președintelui Trump, am apăsat butonul de pauză, iar până la o notificare ulterioară, totul rămâne suspendat”.

”Ce mama dracu? Cine ia deciziile astea?”

De partea cealaltă, oficialii de la Casa Albă au încercat să prezinte răzgândirea președintelui drept parte a unui plan măreț.

Scott Bessent, secretarul Trezoreriei: ”Aceasta a fost strategia lui (Trump) încă de la început. Am putea chiar spune că a provocat China, iar Beijingul a căzut în capcană. Chinezii s-au expus în văzul întregii lumi că sunt băieți răi. Noi suntem dispuși să cooperăm cu aliații noștri și cu partenerii comerciali care nu au ripostat”.

”Reporter: Dar cum rămâne cu credibilitatea dumneavoastră? Cum mai poate cineva să creadă ceva din ce spuneți?

Donald Trump: Nu așa se pune problema, trebuie să fii capabil de flexibilitate. Să zicem că ai un zid în față și trebuie să treci de el cu orice preț. Uneori trebuie să te strecori pe dedesubt, alteori să-l ocolești ori să-l sari”.

În timp ce Trump făcea o nouă piruetă în epopeea taxelor vamale, însărcinatul său cu negocierile comerciale pleda în favoarea taxelor la o audiere în Camera Reprezentanților.

”Steven Horsford, (D) Nevada: Ce știți despre această pauză? Despre cât timp e vorba?

Jamieson Greer, U.S. Trade Representative: Înțeleg că 90 de zile. N-am vorbit cu președintele de când a început această audiere.

Steven Horsford: Și totuși președintele tocmai a postat că s-a răzgândit. Ce mama dracu? Cine ia deciziile astea?

Jamieson Greer: Președintele SUA e la butoane. El a fost ales.

Steven Horsford: Mi se pare că șeful dumneavoastră v-a tras preșul de sub picioare, anunțând această pauză. Dumneavoastră ați aflat acum 3 secunde, am observat când vi s-a șoptit. Totul are un aer de amatorism nemaivăzut și asta trebuie să înceteze”.

”Asta e pur și simplu guvernare prin haos”

Democrații și-au întețit criticile și avertizează că economia Statelor Unite a suferit deja „daune ireparabile”.

Chuck Schumer: ”Să fie limpede, Donald Trump a început să simtă că-l „frige”. Asta e pur și simplu guvernare prin haos”.

”Reporter: Piața obligațiunilor este cea care v-a convins să vă răzgândiți?

Donald Trump: Nu. Am urmărit ce se întâmplă pe piața obligațiunilor, care e foarte alunecoasă. Dar, dacă vă uitați, e o frumusețe ce se întâmplă acum pe piața obligațiunilor. Dar da, aseară am observat că toți dădeau semne că nu se simt bine”.

Pentru analiști, decizia lui Trump de a ceda, chiar și parțial, este un semn că încă este sensibil la reacția investitorilor, a republicanilor și a donatorilor.

Taxele vamale anunțate săptămâna trecută au declanșat o vânzare puternică pe piața obligațiunilor guvernamentale americane și a dolarului, pe care investitorii le consideră de obicei active de refugiu în perioade de turbulențe.

Randamentele obligațiunilor sunt importante deoarece contribuie la determinarea costurilor la care milioane de consumatori și companii se împrumută.

Miercuri seară, reacția piețelor a fost instantanee. Principalii indici bursieri de pe Wall Street au înregistrat cele mai mari creşteri procentuale zilnice din ultimii 10 ani.

Donald Trump: ”Nu s-a mai pomenit așa o creștere, cred că e un record, nu-i așa, băieți? Cine ar fi crezut? Dar uite că se întâmplă, datorită celor mai grozave genii ale planetei”.

Miercuri dimineață, cu doar câteva ore înainte să anunțe suspendarea taxelor, Trump îi încuraja pe americani să cumpere acțiuni. Potrivit ziarului The New York Times, mulți se întreabă dacă nu cumva recomandarea matinală a lui Trump a reprezentat un semnal pe care unii investitori l-ar fi putut folosi ca să profite de creșterea puternică a prețurilor acțiunilor.

Statele Unite ale Americii din zilele noastre: ”Când lovești SUA, Donald Trump te pocnește și mai tare”

China nu beneficiază însă de pauza de 90 de zile. Ba dimpotrivă!

Scott Bessent, secretarul Trezoreriei americane: ”China va fi taxată cu 125% din cauza insistenței sale privind escaladarea".

Karoline Leavitt, White House Press Secretary: ”Când lovești Statele Unite, Donald Trump te pocnește și mai tare”.

Donald Trump: ”Chinezii vor să încheie un acord, doar că nu știu cum să procedeze. Sunt niște oameni foarte orgolioși. Președintele Xi este un om mândru. Îl cunosc foarte bine”.

Până acum, de fiecare dată când Trump a făcut o mutare agresivă față de China, Beijingul a ripostat, ridicând miza.

Helen-Ann Smith, Sky News: ”Odată ce taxele depășesc 50-60-70%, comerțul devine pur și simplu imposibil. Deci nu mai contează dacă nivelul taxelor e de 100, 150 ori 200%. Întrebarea este dacă nu vor muta acest război spre măsuri politice, care ar putea escalada către o situație foarte periculoasă. Să nu uităm că întotdeauna comerțul a fost ceea ce a legat aceste două țări, a fost tamponul de siguranță. Fără asta, ne putem întreba cât de periculos pot degenera tensiunile”.

Donald Trump: ”Nu-mi fac griji. Cred că președintele Xi este un tip foarte inteligent și vom sfârși prin a încheia o înțelegere foarte bună pentru amândoi. Ca să nu mai zic că noi (SUA) suntem foarte puternici. Dați-mi voie să vă spun că suntem mai puternici decât înțelege lumea. Avem arme despre care nimeni nu are habar, cele mai puternice arme din lume, mai puternice decât ale oricui altcuiva, de departe”.

