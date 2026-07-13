Donald Trump a notificat oficial Congresul că activitățile militare împotriva Iranului au fost reluate, anunță BBC. Pe 10 iulie, președintele SUA a scris o scrisoare senatorului Chuck Grassley, președinte pro tempore al Senatului Statelor Unite, pentru a-l informa despre activitățile militare reluate pe 7 iulie.

În scrisoare, Trump spune că atacurile sunt defensive și concepute pentru a „proteja interesele americanilor și ale Statelor Unite pe plan intern și extern”. De asemenea, le descrie ca fiind „limitate, măsurate, planificate și executate într-un mod conceput pentru a minimiza victimele civile”.

„Furnizez acest raport ca parte a eforturilor mele de a ține Congresul pe deplin informat, în conformitate cu Rezoluția privind Puterile de Război”, adaugă Trump. În conformitate cu rezoluția, se prevede că președintele trebuie să informeze legislatorii în termen de 48 de ore de la lansarea unui atac militar.

SUA vor relua blocada porturilor iraniene marţi, la ora 20:00 GMT, a anunţat luni armata americană, în siajul deciziei preşedintelui Donald Trump de a reimpune această blocadă ca represalii la atacurile Iranului, relatează France Presse și Agerpres.

"Forţele Centcom vor impune respectarea blocadei împotriva navelor care tranzitează spre sau dinspre porturile iraniene şi zonele de coastă ale Iranului", a indicat într-un comunicat comandamentul militar american responsabil de Orientul Mijlociu.

Taxă de protecție pentru navele care vor să treacă prin Strâmtoarea Ormuz

Această blocadă, instituită ca ripostă la închiderea Strâmtorii Ormuz de către Iran, fusese ridicată în 18 iunie în cadrul armistiţiului între Washington şi Teheran.

Trump a adăugat că, în acest scop, SUA vor impune o taxă de 20% „asupra tuturor mărfurilor transportate”, pentru a acoperi toate costurile legate de asigurarea „siguranței și securității” în această regiune „volatilă”, mai informează BBC.

Nu este prima dată când Trump impune o blocadă asupra acestei rute maritime vitale. Cea din luna aprilie a durat trei luni, perioadă în care armata americană a deschis focul asupra a cel puțin nouă nave care, potrivit acesteia, au refuzat să se conformeze instrucțiunilor.

Tot luni, preşedintele american a anunţat că urmează să susţină o alocuţiune joi seara, în contextul în care confruntări armate cu Iranul s-au reluat la o intensitate fără precedent de săptămâni, relatează și AFP, preluată de News.ro.

”Preşedintele (american Donald) Trump va susţine un discurs către naţiune joi, la ora (locală) 21.00 (vineri, 4.00, ora României)”, anunţă pe platforma sa TruthSocial locatarul Casei Albe.