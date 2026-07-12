Armata americană a anunțat duminică că Strâmtoarea Ormuz este „deschisă” și că navele circulă prin strâmtoare, în pofida anunțului făcut de Iran privind închiderea acestei căi navigabile strategice după o nouă reluare a ostilităților cu Statele Unite, relatează AFP, conform Agerpres.

„Strâmtoarea Ormuz este deschisă tuturor navelor care doresc să tranziteze legal această cale navigabilă internațională”, a anunțat Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) pe X.

„Iranul nu controlează strâmtoarea. Circulația (navelor) este deschisă”, a mai spus el.

„Forțele americane sunt desfășurate și pregătite să asigure libertatea continuă de navigație, în pofida agresiunii nejustificate, a hărțuirii, amenințărilor și declarațiilor arbitrare ale Iranului”, a mai spus CENTCOM.

Marina Gărzii Revoluţiei, armata ideologică a Iranului, a anunţat în noaptea de sâmbătă spre duminică că închide „până la noi ordine” Strâmtoarea Ormuz, după ce a tras focuri de avertisment asupra unei nave care urma o „rută neautorizată”, incidentul declanşând o nouă serie de atacuri din partea SUA asupra Iranului, la care Teheranul a răspuns cu atacuri asupra ţărilor din Golf aliate cu Washingtonul.

Aceste atacuri au fost cele mai recente dintr-un ciclu de atacuri şi contraatacuri, pe fondul eforturilor Iranului de a-şi impune controlul asupra traficului maritim prin strâmtoare. Cu toate acestea, această serie de atacuri din noaptea de sâmbătă spre duminică a marcat o escaladare atât în ceea ce priveşte ritmul, cât şi amploarea.