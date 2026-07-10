Joi, sicriul cu trupul lui Ali Khamenei a fost depus în locul sfânt al Iranului, moscheea Imamului Reza din orașul de baștină al fostului ayatollah, Mashhad. Tot acolo au fost înhumați soția, fiica, ginerele și nepoata lui Khamenei, uciși în bombardamentul din 28 februarie.

Fiul și succesorul lui Khamenei, Mojtaba, grav rănit în același atac, nu și-a făcut deloc apariția în cele 7 zile de ceremonii funerare. Presa de stat de la Teheran susține că peste 40 de milioane de oameni, adică aproape jumătate din populația țării, au participat la evenimente.

În mijlocul mulțimii îndoliate au fost afișate bannere uriașe cu mesajul „Trump trebuie ucis”, dar și steaguri roșii care simbolizează răzbunarea. De altfel, potrivit presei din Statele Unite, israelienii ar fi avertizat Casa Albă cu privire la un nou complot iranian de asasinare a președintelui american. Iar mai mulți responsabili ai administrației Trump au recunoscut că acesta este motivul pentru care, la insistențele Secret Service, președintele a plecat din Turcia cu vechiul Air Force One, și nu cu noua aeronavă prezidențială, primită cadou de la Qatar. Acest avion nu este echipat cu toate sistemele de apărare antirachetă necesare.

Donald Trump: „Sunt primul pe lista de ținte a iranienilor, niște oameni simpatici foc”.

Pe de altă parte, Teheranul a acuzat Statele Unite că au lovit joi perimetrul centralei nucleare de la Bushehr, din sudul Iranului.

Fred Pleitgen, CNN: „La rândul lor, iranienii susțin că au lansat 10 rachete balistice foarte puternice asupra unei baze americane din Iordania. Acest lucru pare să indice o extindere a conflictului. Iranul folosește acum muniții mai puternice și nu mai vizează doar obiective militare americane din regiunea Golfului, ci lansează atacuri și către ținte aflate în zona mai largă a Orientului Mijlociu”.

Forțele americane de pe portavionul Abraham Lincoln, poziționat în nordul Mării Arabiei, sunt în stare de alertă sporită.

Pamela Brown, corespondent CNN: „Aceste avioane F-18 și, de asemenea, F-35 au dus greul operațiunilor aeriene din timpul acestui război. Vreau să vă arăt aceste simboluri. Acestea reprezintă drone doborâte de acest avion de luptă în cadrul conflictului început acum cinci luni și jumătate. Iar acestea reprezintă rachetele interceptate sau distruse doar de acest aparat. Aproape toate avioanele de vânătoare pe care le-am văzut aici, în hangar sau pe puntea de zbor, au astfel de marcaje”.

Comandamentul Central al armatei americane califică drept falsă informația că Iranul ar controla rutele de tranzit prin strâmtoarea Ormuz. Totuși, numărul vaselor care trec pe acolo s-a redus drastic, odată cu reluarea atacurilor.