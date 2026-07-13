Liderul de la Casa Albă susține că Statele Unite și Iranul ar fi ajuns la un acord. Dar iranienii ar fi lansat o dronă asupra unei nave comerciale, în Strâmtoarea Ormuz. Pe de altă parte, cele două tabere continuă să se contrazică privind trecerea prin strâmtoare. În timp ce Teheranul susține că zona a fost închisă, Washingtonul anunță că trecerea este liberă pentru traficul comercial.

Donald Trump: „Am avut întâlniri cu ei... Ieri părea că am căzut de acord – un acord perfect pentru noi: fără program nuclear, fără asta, fără cealaltă, fără nimic. Renunțau la tot. Apoi au părăsit sala, iar în mai puțin de o oră au lansat o dronă asupra unei nave. Le-am spus: «Sunteți niște oameni bolnavi».”

I-a răspuns principalul negociator al Iranului, Mohammad Galibaf, care a avertizat că Statele Unite vor plăti prețul, dacă nu respectă memorandumul de înțelegere încheiat între cele două țări.

Mike Waltz, ambasadorul SUA la ONU: „Întreaga lume este alături de Statele Unite și consideră comportamentul (n.r. iranienilor) inacceptabil. Iar președintele a spus mereu că s-a semnat un memorandum de înțelegere bazat pe rezultate. Iranul nu îl respectă, drept urmare acum toate opțiunile sunt din nou pe masă. Și am văzut acest lucru prin răspunsul extraordinarei noastre armate americane, în cursul nopții.”

Forțele americane au bombardat 140 de ținte militare, după ce Teheranul a lovit un vas comercial, sub pavilion cipriot, în Strâmtoarea Ormuz, aproape de țărmul Omanului.

Potrivit Comandamentului Central al armatei americane, nava a fost „atacată în mod flagrant” de iranieni. Și a fost „incapabilă să își continue călătoria” după ce compartimentul motoarelor a suferit avarii semnificative, în urma incendiului care a izbucnit.

Gardienii Revoluției susțin, în schimb, că vasul comercial încerca să traverseze pe o rută neautorizată și a fost „lovit de focuri de avertisment și oprit” după ce a ignorat instrucțiunile repetate.

Sean Bell, analist militar: „Aparent, vasul port-container GFS Galaxy urma ruta sudică prin Strâmtoarea Ormuz, foarte aproape de coasta Omanului. Această rută este garantată de Statele Unite. Dar Iranul a spus: «Nu», «trebuie să urmați ruta pe care o impunem noi, mai la nord». Se pare că vasul a fost lovit. Echipajul a abandonat nava, într-o barcă de salvare.”

23 de marinari indieni, membri ai echipajului, au fost salvați, însă unul este dat dispărut.

„Din cauza insecurității generate de intervenția ilegală a puterilor străine, Strâmtoarea Ormuz este închisă până la noi ordine și până la încetarea intervenției Statelor Unite în regiune. Nicio navă nu va avea permisiunea de a tranzita această cale maritimă”, au transmis autoritățile iraniene.

Nada Bashir, corespondent CNN: „(Închiderea strâmtorii, n.r.) a fost un obstacol major în eforturile diplomatice. Iranul dorește să mențină un anumit nivel de control asupra acelei rute maritime-cheie. Dorește ca navele care trec prin Strâmtoarea Ormuz să folosească un coridor apropiat de coasta Iranului, spre deosebire de trecerea printr-un coridor apropiat de coasta Omanului. Cu toate acestea, am văzut că ministrul de Externe al Iranului s-a întâlnit cu omologul său din Oman, pentru a discuta mecanismele de control asupra Strâmtorii Ormuz.”

Ca răspuns, Gardienii Revoluției au lansat atacuri asupra bazelor americane și ale aliaților Statelor Unite din regiune. Armata islamică susține că a lovit o bază din Iordania, în timp ce Emiratele Arabe Unite, Qatarul, Kuweitul și Bahrainul au activat apărarea antiaeriană împotriva rachetelor și dronelor.