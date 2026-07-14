Într-o scrisoare adresată Congresului, datată 10 iulie și obținută de POLITICO, Trump a declarat că atacurile începute pe 7 iulie reprezintă o acțiune militară desfășurată în baza responsabilității sale „de a proteja cetățenii americani și interesele Statelor Unite, atât pe teritoriul național, cât și în străinătate”, relatează POLITICO, citat de News.ro.

Conflictul pentru Strâmtoarea Ormuz

Războiul intermitent dintre cele două state s-a dovedit dificil de gestionat pentru administrația Trump, în contextul luptei pentru controlul Strâmtorii Ormuz, o rută strategică esențială pentru transportul mondial de energie.

Trump și-a exprimat nemulțumirea față de eșecul negocierilor de pace cu Iranul, în timp ce republicanii se tem că tensiunile militare ar putea duce la creșterea prețurilor la combustibili înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului.

Luni, președintele american a amplificat presiunea asupra Teheranului, anunțând că Statele Unite vor reinstaura un blocaj și vor prelua controlul asupra strâmtorii, percepând taxe navelor care traversează această cale navigabilă.

SUA susțin că au lovit sute de ținte iraniene

Notificarea transmisă Congresului vine după declarația lui Trump potrivit căreia armistițiul de două luni cu Iranul s-a încheiat oficial.

Acordul de încetare a focului, anunțat inițial în aprilie, a fost fragil încă de la început, pe fondul atacurilor reciproce. Administrația Trump a susținut însă în repetate rânduri că nu a fost reluat un război pe scară largă.

Oficialii Comandamentului Central al SUA au declarat că armata americană a lovit peste 300 de ținte militare iraniene în ultima săptămână, ca răspuns la acțiunile Teheranului în Strâmtoarea Ormuz.

Luni, forțele americane au lansat noi atacuri împotriva Iranului „la indicația comandantului suprem”, potrivit unui comunicat al Comandamentului Central al SUA.

„Aceste atacuri vor continua să impună un cost greu forțelor iraniene și să le diminueze capacitatea de a ataca civili nevinovați și navele comerciale din Strâmtoarea Hormuz”, se arată în comunicatul CENTCOM.

Disputa privind puterile de război ale președintelui

Trump îi informase anterior pe congresmeni, în luna mai, că războiul început în februarie „s-a încheiat”, ceea ce a eliminat termenul legal de 60 de zile după care operațiunile militare trebuie oprite dacă nu există autorizarea Congresului.

Armistițiul intrat în vigoare la începutul lunii aprilie fusese prelungit pe termen nelimitat, iar Casa Albă a susținut că această decizie a oprit calcularea termenului prevăzut de legislația privind puterile de război.

Oponenții conflictului din Congres au contestat această interpretare, afirmând că administrația a folosit o justificare juridică greșită. Aceștia au argumentat că Marina americană continua să mențină un blocaj împotriva Iranului, chiar dacă operațiunile militare majore fuseseră suspendate.

Congresul încearcă să limiteze acțiunile militare

Noua notificare complică eforturile Congresului de a pune capăt operațiunilor militare împotriva Iranului.

Luna trecută, Senatul a votat pentru încetarea ostilităților, într-o acțiune care a avut un impact mai degrabă simbolic, dar a reprezentat o lovitură politică pentru Trump.

Măsura a fost adoptată cu 50 de voturi pentru și 48 împotrivă, după ce patru republicani s-au alăturat democraților pentru a cere oprirea operațiunilor militare fără aprobarea Congresului.

Anterior, Camera Reprezentanților adoptase o rezoluție similară, cu 215 voturi pentru și 208 împotrivă, prin care solicita încetarea operațiunilor militare în Iran în lipsa unei autorizări legislative.

Impactul juridic al acestor voturi este însă limitat. Rezoluțiile nu au fost supuse aprobării președintelui și este puțin probabil ca orice măsură care ar restrânge atribuțiile Casei Albe să treacă de un eventual veto prezidențial.

În scrisoarea transmisă Congresului, Trump a precizat că forțele americane „rămân pregătite să ia măsuri suplimentare, după cum este necesar și adecvat, pentru a face față unor noi amenințări și atacuri asupra Statelor Unite sau a aliaților și partenerilor săi și pentru a se asigura că Guvernul Republicii Islamice Iran încetează să mai reprezinte o amenințare pentru Statele Unite și pentru aliații și partenerii noștri”.