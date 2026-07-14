Noua blocadă ar urma să intre în vigoare în această seară, potrivit anunțului făcut luni seară de Donald Trump. Liderul american a adăugat că Statele Unite vor deveni paznicul acestei rute maritime strategice și vrea introducerea unei taxe de 20% pentru toate mărfurile transportate prin zonă.

În cadrul unei misiuni de cinci ore, forțele americane au lovit din nou obiective militare în mai multe orașe portuare din sudul Iranului, precum Bushehr și Bandar Abbas.

Printre țintele vizate se numără sisteme de apărare costieră, instalații de drone și rachete, precum și ambarcațiuni rapide.

În premieră, s-au folosit drone maritime

De asemenea, pentru prima dată de la izbucnirea războiului, Comandamentul central al armatei americane anunță că a folosit drone maritime pentru a lovi o unitate de mentenanță a navelor și un submarin.

Gardienii Revoluției au ripostat atacând o bază militară americană din Bahrain și petroliere aparținând Emiratelor Arabe Unite.

Reporter: Domnule președinte, tocmai ați notificat Congresul că suntem din nou în război cu Iranul. Cât vă așteptați să dureze și care este baza legală a reluării ostilităților?

Donald Trump: „Păi, cred că rezolvăm foarte repede. Îi lovim crâncen. Ăștia sunt... construiți altfel și nu avem de gând să tolerăm chestia asta. Ce fac ei este absolut prostesc, sunt nebuni de legat. Controlăm Strâmtoarea Ormuz, reinstaurăm blocada, care vizează în exclusivitate Iranul și pe cei care fac afaceri cu Iranul. Doar ei nu pot trece pe acolo. Tot restul lumii va putea traversa fără probleme.”

Reporter: Bombardați deja de luni de zile Iranul. A devenit asta noua normalitate pentru SUA?

Donald Trump: „Știți că în Vietnam am stat 19 ani. Aici suntem doar de patru luni.”

Taxă de protecție de 20%

La fel cum Teheranul dorește să instituie o taxă pentru traversarea Strâmtorii Ormuz, președintele american a declarat că vrea să perceapă, în schimbul protejării strâmtorii, „o remunerație corespunzătoare cu 20% din valoarea încărcăturilor” care tranzitează pe cale maritimă.

Donald Trump: „O să devenim gardienii strâmtorii. Poate că o să ne intitulăm «Îngerii păzitori» ai strâmtorii și ar trebui să fim despăgubiți pentru asta.”

Reporter: De către cine?

Donald Trump: „De către țările pe care le ajutăm – de pildă, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Qatarul, Bahreinul, Kuweitul. Mi se pare cuvenit, pentru că noi nu avem nevoie de strâmtoare. Avem mai mult petrol decât orice altă țară a lumii. Când mai pui la socoteală și Venezuela, controlăm peste 50% din rezervele mondiale. Dar, în același timp, trebuie să ne protejăm aliații.”

Adam Smith, parlamentar: „Nu există nicio șansă ca SUA să controleze Strâmtoarea Ormuz. Iar faptul că președintele continuă să se amăgească în privința asta reprezintă un obstacol major în calea unei soluționări raționale a conflictului.”

Expert iranian – Mehran Kamrava, profesor Georgetown University în Qatar: „Iranul este ferm hotărât să păstreze strâmtoarea drept instrument de presiune. La asta se reduce totul – la Strâmtoarea Ormuz. Iranul înțelege pe deplin că nu poate egala SUA și Israelul din punct de vedere militar, așa că transformă conflictul militar într-unul economic.”

Previzibil, prețul petrolului a crescut vertiginos în ultimele ore. Costul barilului de Brent din Marea Nordului, referință internațională, a înregistrat o creștere de peste 10%, până la 84,40 de dolari.