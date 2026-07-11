Pe lângă rădăcinile în perioada Republicii Romane, proiectul are și o dimensiune geopolitică relevantă în contextul actual. Guvernul condus de Giorgia Meloni îl prezintă nu doar ca pe o investiție în infrastructură, ci și ca pe un obiectiv strategic de apărare, într-un context în care aliații europeni sunt presați să își majoreze cheltuielile militare, o cerință susținută puternic de președintele american Donald Trump și de NATO, notează CNN.

Ideea unirii Siciliei cu Peninsula Italică nu este deloc nouă. Prima încercare documentată datează din anul 251 î.Hr., în timpul Primului Război Punic.

După victoria obținută în Bătălia de la Panormus, actualul Palermo, consulul roman Lucius Caecilius Metellus a capturat între 100 și 140 de elefanți de război ai cartaginezilor. Generalul dorea să îi ducă la Roma pentru a-i prezenta în cadrul triumfului său, însă animalele refuzau să urce pe corăbii pentru a traversa Strâmtoarea Messina, renumită încă din Antichitate pentru curenții extrem de puternici și asociată în mitologie cu Scila și Caribda.

Potrivit istoricului roman Pliniu cel Bătrân, romanii au găsit o soluție ingenioasă. Au legat între ele numeroase butoaie și plute, peste care au așezat scânduri și un strat de pământ, construind astfel o platformă plutitoare care semăna cu un drum obișnuit. În acest fel, elefanții au traversat strâmtoarea fără să se sperie de apă.

Deși nu era un pod permanent, această construcție este considerată prima încercare documentată de a uni cele două maluri ale Strâmtorii Messina printr-un proiect de inginerie de mari dimensiuni.

Peste două milenii de încercări

De-a lungul istoriei, numeroși conducători și oameni de afaceri au încercat să transforme această idee într-un pod permanent, însă toate proiectele au eșuat.

Situația s-a schimbat în august 2025, când guvernul italian a acordat aprobarea finală pentru construcția podului peste canalul de aproximativ 3,7 kilometri care separă Sicilia de Italia continentală. Deși proiectul mai este contestat în instanță, autoritățile susțin că lucrările vor începe, iar la final podul ar urma să stabilească un nou record mondial pentru cea mai lungă deschidere unică a unui pod suspendat.

Dincolo de beneficiile economice și de transport, executivul italian insistă că podul are și un rol strategic pentru apărarea națională. Clasificarea investiției drept infrastructură militară permite Italiei să includă o parte din costurile proiectului în efortul de creștere a cheltuielilor pentru apărare, într-o perioadă în care statele europene sunt presate să ajungă la un nivel al investițiilor militare echivalent cu 5% din PIB până în 2035.

Aceste obiective au fost promovate insistent de Donald Trump, care a criticat în repetate rânduri aliații europeni pentru nivelul redus al cheltuielilor de apărare și a avertizat că Statele Unite își pot diminua prezența militară pe continent dacă țările membre NATO nu își asumă o parte mai mare din povara financiară.

În acest context, premierul Giorgia Meloni susține că podul peste Strâmtoarea Messina reprezintă o investiție strategică, utilă atât pentru mobilitatea civilă, cât și pentru transportul militar.

Europa, prinsă între apărare și problemele economice

Creșterea cheltuielilor militare reprezintă una dintre cele mai dificile provocări pentru multe state europene.

După pandemie, inflația ridicată și majorarea dobânzilor, numeroase guverne se confruntă cu deficite și datorii publice mari. Pentru a finanța noile investiții în apărare, unele state au început deja să reducă alte cheltuieli bugetare sau să majoreze taxele.

În timp ce Germania și mai multe state din estul Europei, precum Polonia, Lituania și Estonia, au accelerat investițiile în domeniul militar, alte țări, inclusiv Italia, Franța și Spania, au transmis că atingerea țintei de 5% din PIB va fi extrem de dificilă.

Economiștii avertizează că Europa va trebui să găsească un echilibru între consolidarea apărării și menținerea sistemelor sociale, întrucât investițiile suplimentare în domeniul militar riscă să pună o presiune și mai mare asupra bugetelor publice.

Astfel, podul peste Strâmtoarea Messina nu mai este doar un proiect de infrastructură inspirat dintr-o idee veche de peste 2.200 de ani, ci a devenit și un simbol al noii strategii prin care Europa încearcă să răspundă cerințelor privind consolidarea apărării, într-un context geopolitic influențat decisiv de presiunile exercitate de Donald Trump asupra aliaților din NATO.