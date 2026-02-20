"Având în vedere interesul mare, voi ordona secretarului apărării şi altor departamente şi agenţii relevante să înceapă procesul de identificare şi publicare a dosarelor guvernamentale referitoare la viaţa extraterestră, fenomenele aeriene neidentificate şi obiectele zburătoare neidentificate", a scris el pe platforma sa Truth Social.

Mai devreme în cursul zilei, preşedintele republican a afirmat că predecesorul său democrat Barack Obama a divulgat "informaţii clasificate" atunci când a sugerat pe un ton glumeţ, într-un interviu la un podcast, că extratereştrii chiar există.

"Nu ştiu dacă sunt reali sau nu", dar fostul preşedinte democrat "a făcut o greşeală uriaşă", a acuzat Donald Trump, care nu ratează nicio ocazie de a-l critica pe predecesorul său, recent deghizat în maimuţă alături de soţia sa, Michelle Obama, într-un videoclip postat pe contul Truth Social al actualului preşedinte.

Ce a declarat fostul președinte american

La sfârşitul unui podcast difuzat weekendul trecut, Barack Obama a răspuns la o întrebare despre existenţa extratereştrilor: "Sunt reali, dar eu nu i-am văzut".

În timpul acestui interviu relaxat, el a adăugat că, din câte ştie, nu există "facilităţi subterane" vizând să le ascundă existenţa, aşa cum sugerează unele teorii ale conspiraţiei.

În faţa reacţiilor de pe reţelele sociale, fostul preşedinte a publicat duminică seara un mesaj pe contul său de Instagram pentru a-şi clarifica poziţia, asigurând că a făcut aceste declaraţii doar pentru a păstra tonul relaxat al podcastului.

„Statistic, universul este atât de vast, încât şansele ca să existe viaţă în altă parte sunt mari”, a precizat el. „Dar distanţele dintre sistemele solare sunt atât de mari, încât şansele ca noi să fi fost vizitaţi de extratereştri sunt slabe şi nu am văzut nicio dovadă, în timpul preşedinţiei mele, că extratereştrii ar fi luat legătura cu noi. Serios!” - a dat asigurări fostul preşedinte Obama.