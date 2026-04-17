Johnson a prezentat acest exercițiu la evenimentul „The Long Play” organizat de Business Insider în San Francisco. Testul poate fi făcut oriunde, având nevoie doar de un cronometru.

Cum se face testul

Pornește cronometrul, închide ochii și stai într-un picior. Vezi cât timp reușești să îți menții echilibrul fără să cazi.

Potrivit lui Johnson, dacă reziști:- între 0 și 7 secunde: corpul tău are echivalentul vârstei de 60–80 de ani

- între 7 și 15 secunde: 40–60 de ani

- între 15 și 30 de secunde: 20–40 de ani

„Pe măsură ce îmbătrânești, creierul se atrofiază, iar capacitatea de a-ți menține echilibrul scade. De aceea, la vârste înaintate, căderile pot fi periculoase”, a explicat el.

Un studiu realizat de Mayo Clinic pe adulți de peste 50 de ani, publicat în 2024, a arătat că, dintre mai multe teste funcționale, timpul de menținere a echilibrului într-un picior este cel mai afectat de vârstă.

Cercetătorii au descris acest test ca fiind „o măsură validă a fragilității, independenței și riscului de cădere”.

Totuși, spre deosebire de versiunea lui Johnson, studiul nu a inclus persoane sub 50 de ani și nu a stabilit o corelație exactă între durata în care îți poți ține echilibrul și vârsta biologică.Testul nu este o idee nouă, iar specialiștii de la Cleveland Clinic avertizează că „nu reprezintă o evaluare completă a echilibrului” și este „departe de a fi un indicator perfect al longevității”.