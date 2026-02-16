Barack Obama a recunoscut într-un podcast că „extratereștrii există, dar el nu i-a văzut”: „Nu sunt ținuți la Area 51”

Nou episod de iarnă, cu ninsori abundente și viscol puternic. Ce județe sunt vizate de coduri de vreme rea
Stiri externe
Barack obama
Fostul președinte american Barack Obama a părut să confirme existența extratereștrilor în timpul unui podcast la care a fost invitat peste weekend. A revenit apoi cu o explicație pe rețelele sociale.

Aura Trif

La câteva ore după ce a stârnit agitație spunând, fostul președinte american Barack Obama a publicat un mesaj de clarificare, precizând că nu a văzut nicio dovadă a existenței lor, scrie The Guardian.

Întrebat „Sunt extratereștrii reali?”, Obama a răspuns: „Sunt reali, dar nu i-am văzut.” El a continuat: „Nu sunt ținuți la Area 51. Nu există nicio facilitate subterană, decât dacă există o conspirație uriașă și au ascuns-o chiar și de președintele Statelor Unite.”

Declarația fostului lider a fost înconjurul lumii

Declarația a fost preluată de publicații din întreaga lume, cu titluri precum „Fostul președinte american Barack Obama spune că extratereștrii sunt reali” sau „«Sunt reali»: declarațiile șocante ale lui Obama despre extratereștri”. Revista Time Magazine a relatat: „Obama spune că extratereștrii sunt reali, dar nu se află la Area 51”.

Ulterior, pe fondul valului mediatic, Obama a publicat duminică seară un mesaj pe Instagram.

„Am încercat să păstrez spiritul rundei rapide de întrebări, dar, din moment ce subiectul a atras atenția, permiteți-mi să clarific. Statistic, universul este atât de vast încât șansele sunt mari să existe viață undeva”, a spus el. „Însă distanțele dintre sistemele solare sunt atât de mari încât probabilitatea să fi fost vizitați de extratereștri este redusă și, în timpul mandatului meu, nu am văzut nicio dovadă că ființe extraterestre ar fi intrat în contact cu noi. Chiar deloc!”

Există de mult timp o teorie a conspirației potrivit căreia guvernul SUA ar ascunde extratereștri la Area 51, o bază aeriană strict secretizată din statul Nevada.

În 2019, după ce 1,5 milioane de persoane s-au înscris la un eveniment online pentru a „lua cu asalt” baza, aproximativ 150 de influenceri s-au adunat în apropierea pistei de aterizare. Evenimentul s-a încheiat însă fără incidente majore, cu doar câteva arestări, și s-a transformat în cele din urmă într-un festival de muzică.

Documente declasificate, publicate în 2013, au arătat că baza secretă a fost folosită pentru testarea aeriană a unor proiecte guvernamentale americane, inclusiv programele de supraveghere aeriană U-2 și Oxcart.

„Testele la mare altitudine ale U-2 au avut curând un efect secundar neașteptat – o creștere semnificativă a raportărilor privind obiecte zburătoare neidentificate (OZN-uri)”, se arată în documente.

Sursa: The Guardian

Etichete: barack obama, extraterestri, zona 51,

