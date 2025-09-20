Senatorii SUA denunță o campanie „clară și copleșitoare” a Rusiei pentru a influența alegerile parlamentare din Moldova

Un grup de senatori americani din Comisia pentru Relații Externe atrage atenția asupra încercărilor rușilor de a influența procesul electoral înaintea alegerilor parlamentare din Republica Moldova din 28 septembrie.

Senatorii subliniază că există „probe clare și copleșitoare privind o campanie susținută de statul rus pentru a influența scrutinul, la fel cum a făcut-o în mod flagrant anul trecut” în campania electorală prin care trece în această perioadă Republica Moldova.

Aleșii americani atrag atenția asupra încercărilor Rusiei de a influența rezultatul alegerilor din Republica Moldova, dar și a eforturilor depuse de cetățeni pentru a respinge presiunile venite dinspre Moscova.

„În timp ce moldovenii se pregătesc să voteze pentru un nou parlament în această lună, există dovezi clare și copleșitoare că Rusia desfășoară o campanie susținută de stat pentru a se amesteca în viitoarele alegeri din Moldova, la fel cum a făcut-o în mod flagrant anul trecut. În ciuda încercărilor Rusiei de a submina integritatea alegerilor din Moldova, alegătorii au respins eforturile Rusiei de a utiliza propaganda, coerciția economică și schemele de cumpărare a voturilor pentru a influența sondajele”, se arată în scrisoare.

În scrisoarea lor, senatorii salută eforturile depuse de administrația Trump pentru a „contracara utilizarea criptomonedelor de către actorii susținuți de Rusia pentru a facilita aceste eforturi nefaste”.

Textul complet al mesajului poate fi consultat AICI.

Rușii ar folosi criptomonede pentru a influența alegerile din Republica Moldova

„Salutăm eforturile administrației Trump de a contracara utilizarea criptomonedelor de către actorii susținuți de Rusia pentru a facilita aceste eforturi nefaste. Cea mai bună modalitate pentru moldoveni, inclusiv pentru cei din diaspora, de a-și păstra suveranitatea în fața interferențelor rusești este să se prezinte la urnele de vot și să-și exercite dreptul la libera exprimare”, arată senatorii în scrisoarea lor.

„Moldovenii, precum și popoarele tuturor națiunilor, merită dreptul de a urmări viitorul pe care și-l doresc pentru țara lor, fără interferențe străine. Statele Unite ale Americii își propun să îi ajute să își păstreze acest drept, în timp ce Rusia încearcă să li-l nege pentru a-și promova propria agendă geopolitică. Suntem mândri să susținem dreptul Moldovei la autodeterminare și așteptăm cu interes consolidarea parteneriatului nostru în anii care vor urma”, mai scriu senatorii.

Scrisoarea este semnată de Jeanne Shaheen (democrată, statul New Hampshire) și Jim Risch (republican, statul Idaho), membrii de rang și președinte ai Comisiei pentru Relații Externe a Senatului, Dick Durbin (democrat, statul Illinois), Ted Budd (republican, statul Carolina de Nord), Chris Coons (democrat, statul Delaware), Chuck Grassley (republican, statul Iowa), Chris Murphy (democrat, statul Connecticut) și Thom Tillis (republican, statul Carolina de Nord).

