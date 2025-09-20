Senatorii SUA denunță o campanie „clară și copleșitoare” a Rusiei pentru a influența alegerile parlamentare din Moldova

Stiri externe
20-09-2025 | 16:02
alegeri, republica moldova
Inquam Photos / Octav Ganea

Un grup de senatori americani din Comisia pentru Relații Externe atrage atenția asupra încercărilor rușilor de a influența procesul electoral înaintea alegerilor parlamentare din Republica Moldova din 28 septembrie.

autor
Adrian Popovici

Senatorii subliniază că există „probe clare și copleșitoare privind o campanie susținută de statul rus pentru a influența scrutinul, la fel cum a făcut-o în mod flagrant anul trecut” în campania electorală prin care trece în această perioadă Republica Moldova.

Aleșii americani atrag atenția asupra încercărilor Rusiei de a influența rezultatul alegerilor din Republica Moldova, dar și a eforturilor depuse de cetățeni pentru a respinge presiunile venite dinspre Moscova.

„În timp ce moldovenii se pregătesc să voteze pentru un nou parlament în această lună, există dovezi clare și copleșitoare că Rusia desfășoară o campanie susținută de stat pentru a se amesteca în viitoarele alegeri din Moldova, la fel cum a făcut-o în mod flagrant anul trecut. În ciuda încercărilor Rusiei de a submina integritatea alegerilor din Moldova, alegătorii au respins eforturile Rusiei de a utiliza propaganda, coerciția economică și schemele de cumpărare a voturilor pentru a influența sondajele”, se arată în scrisoare.

În scrisoarea lor, senatorii salută eforturile depuse de administrația Trump pentru a „contracara utilizarea criptomonedelor de către actorii susținuți de Rusia pentru a facilita aceste eforturi nefaste”.

Citește și
alegeri in rep moldova
Ce spun moldovenii din România despre apropiatele alegeri. „Suntem într-un moment culminant”

Textul complet al mesajului poate fi consultat AICI.

Rușii ar folosi criptomonede pentru a influența alegerile din Republica Moldova

„Salutăm eforturile administrației Trump de a contracara utilizarea criptomonedelor de către actorii susținuți de Rusia pentru a facilita aceste eforturi nefaste. Cea mai bună modalitate pentru moldoveni, inclusiv pentru cei din diaspora, de a-și păstra suveranitatea în fața interferențelor rusești este să se prezinte la urnele de vot și să-și exercite dreptul la libera exprimare”, arată senatorii în scrisoarea lor.

„Moldovenii, precum și popoarele tuturor națiunilor, merită dreptul de a urmări viitorul pe care și-l doresc pentru țara lor, fără interferențe străine. Statele Unite ale Americii își propun să îi ajute să își păstreze acest drept, în timp ce Rusia încearcă să li-l nege pentru a-și promova propria agendă geopolitică. Suntem mândri să susținem dreptul Moldovei la autodeterminare și așteptăm cu interes consolidarea parteneriatului nostru în anii care vor urma”, mai scriu senatorii.

Scrisoarea este semnată de Jeanne Shaheen (democrată, statul New Hampshire) și Jim Risch (republican, statul Idaho), membrii de rang și președinte ai Comisiei pentru Relații Externe a Senatului, Dick Durbin (democrat, statul Illinois), Ted Budd (republican, statul Carolina de Nord), Chris Coons (democrat, statul Delaware), Chuck Grassley (republican, statul Iowa), Chris Murphy (democrat, statul Connecticut) și Thom Tillis (republican, statul Carolina de Nord).

Rușii nu s-au limitat doar la a încălca spațiul aerian al Estoniei. Noua provocare a Moscovei cu avioanele sale de luptă

Sursa:

Etichete: SUA, Republica Moldova, Alegeri Moldova 2025,

Dată publicare: 20-09-2025 16:02

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO ”Animalul” a ajuns de nerecunoscut! Unul dintre cei mai masivi wrestleri din WWE și-a pierdut mușchii
GALERIE FOTO ”Animalul” a ajuns de nerecunoscut! Unul dintre cei mai masivi wrestleri din WWE și-a pierdut mușchii
Citește și...
Declinul cu care se confruntă Moldova înaintea celor mai importante alegeri din istoria țării. „Un limbo între Est și Vest”
Stiri actuale
Declinul cu care se confruntă Moldova înaintea celor mai importante alegeri din istoria țării. „Un limbo între Est și Vest”

Alegerile parlamentare de peste Prut pot accentua declinul populației, în funcție de direcția pe care o va lua țara, spun analiștii. Cu o populație în scădere, Republica Moldova numără astăzi puțin peste o jumătate de milion de tineri.

Ce spun moldovenii din România despre apropiatele alegeri. „Suntem într-un moment culminant”
Stiri actuale
Ce spun moldovenii din România despre apropiatele alegeri. „Suntem într-un moment culminant”

Alegerile parlamentare de peste Prut, programate pentru 28 septembrie, ar putea accentua declinul populației din Republica Moldova, în funcție de direcția pe care o va lua țara.

Opt foști ambasadori SUA, sprijin pentru Chișinău înainte de alegeri: Libertatea Moldovei este libertatea noastră
Stiri actuale
Opt foști ambasadori SUA, sprijin pentru Chișinău înainte de alegeri: Libertatea Moldovei este libertatea noastră

Sprijin internațional pentru Republica Moldova înainte de alegerile parlamentare. Opt foști ambasadori SUA la București și Chișinău atrag atenția că „o victorie a forțelor pro-ruse” ar destabiliza situația în regiune.

Recomandări
Sondaj: AUR rămâne pe primul loc, dar partidele din coaliție adună 50% din voturi. Două formațiuni nu mai intră în Parlament
Stiri Politice
Sondaj: AUR rămâne pe primul loc, dar partidele din coaliție adună 50% din voturi. Două formațiuni nu mai intră în Parlament

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, AUR ar obţine 41% dintre voturi, urmat de PSD cu 19%, PNL cu 13%, USR cu 12% şi UDMR cu 6%, potrivit unui sondaj Avangarde.

Rușii nu s-au limitat doar la a încălca spațiul aerian al Estoniei. Noua provocare a Moscovei cu avioanele sale de luptă
Stiri externe
Rușii nu s-au limitat doar la a încălca spațiul aerian al Estoniei. Noua provocare a Moscovei cu avioanele sale de luptă

Rusia provoacă noi incidente la granița cu statele NATO. Trei aeronave de vânătoare rusești au încălcat, vineri, spațiul aerian al Estoniei. S-au întors la bază abia după ce au intervenit avioane de luptă italiene, finlandeze și suedeze.

România a încasat 5,7 milioane de euro despăgubire după furtul Coifului de la Coțofenești și al brățărilor dacice din Assen
Stiri actuale
România a încasat 5,7 milioane de euro despăgubire după furtul Coifului de la Coțofenești și al brățărilor dacice din Assen

Statul român a încasat suma de 5,7 milioane de euro, reprezentând despăgubirea de asigurare pentru cele patru bunuri culturale mobile furate în ianuarie 2025 din Muzeul Drents din Țările de Jos, a anunțat Muzeul Național de Istorie a României (MNIR).  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 20 Septembrie 2025

02:04:14

Alt Text!
Superspeed
S9E19

21:20

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
I like IT
Ediția 19 - 2025

20:58

Alt Text!
La Măruță
19 Septembrie 2025

01:30:41

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28