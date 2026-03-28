„Pur şi simplu nu au fost acolo”, a declarat preşedintele american, referindu-se la solicitarea Washingtonului – care a rămas fără răspuns – de sprijin militar din partea aliaţilor săi pentru securizarea strâmtorii Ormuz.

„Cheltuim sute de miliarde de dolari pe an pentru NATO, sute de miliarde, pentru a-i proteja, şi am fi fost mereu alături de ei, dar acum, având în vedere acţiunile lor, presupun că nu mai trebuie să fim, nu-i aşa?”, a spus el.

În ultimele săptămâni, preşedintele american a multiplicat declaraţiile belicoase la adresa NATO, calificând-o, în special pe reţeaua sa Truth Social, drept „TIGRU DE HÂRTIE” şi „LAŞI”. Statele Unite „îşi vor aminti”, declarase deja joi în cadrul Consiliului de Miniştri.

Securitatea strâmtorii Ormuz, pusă sub semnul întrebării

Marea Britanie, Franţa, Germania, Italia, Ţările de Jos şi Japonia s-au declarat gata, într-un comunicat comun din 19 martie, „să contribuie la eforturile adecvate menite să garanteze securitatea traversării strâmtorii”, pe unde tranzitează, în mod normal, o cincime din producţia mondială de petrol. Cu toate acestea, ele au exclus orice participare militară directă.

Traficul în această strâmtoare este practic paralizat, ceea ce a dus la o creştere vertiginoasă a preţurilor la energie.

În discursul său de la Miami, în faţa unor şefi de întreprinderi şi investitori reuniţi pentru summitul „FII Priority”, Donald Trump a asigurat încă o dată că operaţiunea militară împotriva Iranului, care va intra în a cincea săptămână, decurge în cele mai bune condiţii.