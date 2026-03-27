Departamentul Trezoreriei SUA a anunțat că se pregătește să adauge semnătura președintelui Donald Trump pe toate bancnotele dolarului american, o premieră pentru un președinte în exercițiu, scrie Deutsche Welle.

Se așteaptă ca semnătura să apară lângă semnătura secretarului Trezoreriei, Scott Bessent, și să ia locul numelui trezorierului SUA, care figurează pe monedă de peste 100 de ani.

Semnătura de pe moneda americană este doar cea mai recentă demonstrație a apetitului lui Trump de a-și vedea numele și imaginea ștampilate pe proiecte guvernamentale ale SUA.

„Sub conducerea președintelui Trump, ne aflăm pe calea către o creștere economică fără precedent, o dominație durabilă a dolarului și o forță și stabilitate fiscală”, a declarat secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, într-un comunicat prin care a anunțat decizia.

În 2025, în primul an al celui de-al doilea mandat al lui Donald Trump, dolarul american a înregistrat cea mai abruptă scădere anuală din ultimii 50 de ani.

Trezoreria a declarat agenției de știri Reuters că primele bancnote de 100 de dolari care poartă semnăturile vor fi tipărite în iunie, urmând ca alte denominații să urmeze.

Eforturi de a pune numele lui Trump pe proiecte guvernamentale federale

Schimbarea semnăturii de pe dolarul american este cel mai recent efort al administrației Trump și al aliaților săi de a pune numele președintelui pe clădiri, instituții, programe guvernamentale, nave de luptă și monede.

La începutul acestei luni, o comisie federală pentru arte a aprobat designul unei monede comemorative din aur de 24 de carate cu chipul său, care va marca cea de-a 250-a aniversare a Americii pe 4 iulie.

„Nu există o modalitate mai puternică de a recunoaște realizările istorice ale marii noastre țări și ale președintelui Donald J. Trump decât bancnotele de dolari americani care îi poartă numele și este potrivit ca această monedă istorică să fie emisă la semicincicentenar”, a declarat secretarul Trezoreriei, Bessent.

Instituțiile naționale, de la clădiri federale la nave militare, au fost, de asemenea, redenumite după Trump:

Centrul Kennedy : Un consiliu de administrație ales cu grijă a votat pentru redenumirea acestuia în Centrul Trump-Kennedy

: Un consiliu de administrație ales cu grijă a votat pentru redenumirea acestuia în Centrul Trump-Kennedy Institutul SUA pentru Pace : Redenumit Institutul Donald J. Trump pentru Pace

: Redenumit Institutul Donald J. Trump pentru Pace O nouă generație de nave ale Marinei SUA va fi cunoscută sub numele de nave de luptă „clasa Trump”

va fi cunoscută sub numele de nave de luptă „clasa Trump” Un nou site web federal pentru compararea și achiziționarea de medicamente eliberate pe bază de rețetă la prețuri mai mici se numește TrumpRx.gov

pentru compararea și achiziționarea de medicamente eliberate pe bază de rețetă la prețuri mai mici se numește TrumpRx.gov Aeroportul Internațional din Miami, unul dintre cele mai cunsocute și mai bune din SUA, va purta nu,ele lui Donald Trump

Nu toate schimbările de nume au fost însă binevenite, iar unele sunt deja contestate în instanță.