America se pregătește pentru ceea ce ar putea fi cel mai mare protest din toate timpurile față de Donald Trump: ”No King!”

Cu peste 3.100 de evenimente programate la nivel național, în semn de protest față de acțiunile și politicile președintelui Donald Trump, organizatorii din SUA se așteaptă ca protestele „No Kings” să adune milioane de americani în stradă pe 28 martie.
Potrivit USA Today, cele două acțiuni de protest ”No Kings” anterioare au atras mulțimi uriașe de oameni, iar organizatorii speră că acest eveniment va fi una dintre cele mai mari zile de protest din istoria Statelor Unite.
American Civil Liberties Union (ACLU) a estimat că protestele „No Kings” din iunie 2025 au atras aproximativ 5 milioane de oameni la 1.800 de evenimente, iar demonstrațiile din octombrie 2025 au atras 7 milioane de oameni la 2.500 de evenimente. Estimarea ACLU pentru protestele din iunie 2025 a corespuns concluziilor Consorțiului de Numărare a Mulțimilor de la Universitatea Harvard.
Leah Greenberg, cofondatoarea Indivisible, a declarat că organizatorii se așteaptă ca oamenii să protesteze din diverse motive – de la aplicarea legilor privind imigrația până la cereri de destituire. Important este ca oamenii să iasă în stradă și să creeze legături, a spus ea. Indivisible este unul dintre organizatori.
”Avem oameni care vor ieși în stradă pentru că sunt furioși din cauza a ceea ce li se face vecinilor lor și a atacurilor asupra imigranților. Avem oameni care vor ieși în stradă pentru că sunt profund îngrijorați de atacurile administrației Trump asupra drepturilor civile. Avem oameni care vor ieși în stradă pentru că sunt îngroziți de război. În loc să încercăm să formulăm un set specific de revendicări politice sau o platformă politică specifică, vrem să ne adunăm cu toții”, a spus Greenberg.
Robert Weissman, copreședintele organizației Public Citizen, a declarat că, de la prima manifestație de amploare din cadrul celui de-al doilea mandat al lui Trump, care a avut loc acum un an – protestele „No Hands” –, unii americani au refuzat să cedeze în fața a ceea ce ei consideră a fi intențiile administrației de a semăna frică.
„Publicul a refuzat cu adevărat să cedeze în fața fricii și a găsit puterea în acțiunea colectivă și în solidaritate”, a spus el.
Organizatorii No Kings au construit o coaliție care include sindicate, activiști progresisti, grupuri pentru drepturile civile și lideri religioși.
Pe lângă grupurile civice precum Indivisible și Public Citizen, printre organizațiile gazdă se numără grupuri de activism de lungă durată precum MoveOn, Human Rights Campaign, Women's March și Working Families Power, alături de numeroase sindicate și grupuri de bază precum 50501, care s-au format după ziua alegerilor din 2024.
Cum a apărut sloganul ”No kings”
Numele ”No Kings” provine din convingerea organizatorilor că Trump se comportă mai degrabă ca un monarh decât ca un lider al unei democrații.
A treia zi de proteste a fost anunțată în contextul în care măsurile de control al imigrației au atins un punct culminant în Minneapolis, iar ofițerii de imigrare au ucis doi cetățeni americani care monitorizau arestările, dar organizatorii spun că oamenii ar trebui să vină să protesteze împotriva oricărui aspect al administrației Trump care îi deranjează.
Când a fost rugată să comenteze protestele, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Abigail Jackson, a răspuns: „Singurii cărora le pasă de aceste «ședințe de terapie împotriva lui Trump» sunt reporterii plătiți să le acopere.”
Fondatoarea Indivisible Kansas City, Beverly Harvey, a declarat pentru USA TODAY că nu contează motivul pentru care oamenii protestează, ci faptul că, dacă nu le place ceea ce face administrația, pot participa.
„Este o listă lungă de lucruri pe care le-a făcut. Așa că alegeți ceva, alegeți orice doriți”, a spus ea.
Sunt programate proteste în marile orașe din SUA, în suburbii și în localități mici din toată țara
De la începutul celui de-al doilea mandat al lui Trump, organizatorii s-au concentrat pe organizarea de proteste accesibile, în locul câtorva manifestații de masă la care oamenii trebuie să călătorească departe pentru a participa.
Ei susțin că acest lucru nu numai că ajută la construirea unei rețele mai extinse de susținători, dar face și mai dificil să se nege faptul că oamenii din toate zonele sunt suficient de nemulțumiți încât să protesteze.
Greenberg a spus că fiecare nouă demonstrație duce la o organizare locală mai intensă. Ea a afirmat că în fiecare săptămână se creează între 20 și 50 de noi grupuri Indivisible.
„Fundamental, nu urmărim să stabilim un record pentru cea mai mare manifestație de o zi. Urmărim implicarea continuă a cât mai multor oameni în activități civice”, a spus ea. „Nu credem că vom ieși din această situație dificilă decât dacă vom avea un număr mult mai mare de oameni în fiecare loc din această țară care să-și asume colectiv responsabilitatea pentru teritoriul lor și să-și consolideze puterea.”
După luni în care s-au aflat în centrul unei intensificări a măsurilor de control al imigrației care a scos mii de oameni în stradă pentru a-i provoca pe ofițeri, zona metropolitană Twin Cities din Minnesota va găzdui protestul principal, la care vor participa politicieni locali alături de muzicienii Bruce Springsteen, Maggie Rogers și Joan Baez; senatorul de Vermont Bernie Sanders; și actrița Jane Fonda.
Marșurile care vor porni din trei locații se vor reuni la Capitoliul statului din St. Paul, unde va fi un concert și se vor ține discursuri. Lisa Erbes, 69 de ani, co-lider al Indivisible Twin Cities, a spus că organizatorii se așteaptă ca marșul și protestul de la Capitoliu să depășească numărul de 150.000 de participanți la demonstrația „No Kings” din octombrie.
Deși vor fi prezenți vorbitori recunoscuți la nivel național, mitingul este dedicat localnicilor care au ieșit în stradă și au încercat să-și protejeze vecinii, a spus ea.
„Încercăm cu adevărat să ne concentrăm asupra locuitorilor din Twin Cities care au dat dovadă de curaj și au făcut o treabă extraordinară, unindu-se ca comunitate în timpul valului de imigranți, așa că vom pune în evidență câteva dintre acele persoane care au fost pe teren în fiecare zi, depunând eforturi susținute”, a spus ea.
Articol recomandat de sport.ro