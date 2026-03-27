America se pregătește pentru ceea ce ar putea fi cel mai mare protest din toate timpurile față de Donald Trump: ”No King!”

Potrivit USA Today, cele două acțiuni de protest ”No Kings” anterioare au atras mulțimi uriașe de oameni, iar organizatorii speră că acest eveniment va fi una dintre cele mai mari zile de protest din istoria Statelor Unite.

American Civil Liberties Union (ACLU) a estimat că protestele „No Kings” din iunie 2025 au atras aproximativ 5 milioane de oameni la 1.800 de evenimente, iar demonstrațiile din octombrie 2025 au atras 7 milioane de oameni la 2.500 de evenimente. Estimarea ACLU pentru protestele din iunie 2025 a corespuns concluziilor Consorțiului de Numărare a Mulțimilor de la Universitatea Harvard.

Leah Greenberg, cofondatoarea Indivisible, a declarat că organizatorii se așteaptă ca oamenii să protesteze din diverse motive – de la aplicarea legilor privind imigrația până la cereri de destituire. Important este ca oamenii să iasă în stradă și să creeze legături, a spus ea. Indivisible este unul dintre organizatori.

”Avem oameni care vor ieși în stradă pentru că sunt furioși din cauza a ceea ce li se face vecinilor lor și a atacurilor asupra imigranților. Avem oameni care vor ieși în stradă pentru că sunt profund îngrijorați de atacurile administrației Trump asupra drepturilor civile. Avem oameni care vor ieși în stradă pentru că sunt îngroziți de război. În loc să încercăm să formulăm un set specific de revendicări politice sau o platformă politică specifică, vrem să ne adunăm cu toții”, a spus Greenberg.

Robert Weissman, copreședintele organizației Public Citizen, a declarat că, de la prima manifestație de amploare din cadrul celui de-al doilea mandat al lui Trump, care a avut loc acum un an – protestele „No Hands” –, unii americani au refuzat să cedeze în fața a ceea ce ei consideră a fi intențiile administrației de a semăna frică.

„Publicul a refuzat cu adevărat să cedeze în fața fricii și a găsit puterea în acțiunea colectivă și în solidaritate”, a spus el.

Organizatorii No Kings au construit o coaliție care include sindicate, activiști progresisti, grupuri pentru drepturile civile și lideri religioși.

Pe lângă grupurile civice precum Indivisible și Public Citizen, printre organizațiile gazdă se numără grupuri de activism de lungă durată precum MoveOn, Human Rights Campaign, Women's March și Working Families Power, alături de numeroase sindicate și grupuri de bază precum 50501, care s-au format după ziua alegerilor din 2024.