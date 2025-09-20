Trump a lansat „cartea aurie”. Străinii cu „calități excepționale” pot plăti milioane de dolari pentru a obține viza specială

Stiri externe
20-09-2025 | 07:29
donald trump
AFP

Donald Trump a semnat, vineri, un decret prin care se creează un permis de şedere „auriu” în valoare de un milion de dolari, în referinţă la celebra „carte verde” (green card) care permite să locuieşti şi să lucrezi în Statele Unite.

autor
Sabrina Saghin

„Va fi un succes imens”, a prezis preşedintele american despre acest nou sistem, care va permite cetăţenilor străini cu „calităţi excepţionale” să obţină o „carte aurie”.

Cum funcționează noul permis de ședere

„În schimbul plăţii unei sume de un milion de dolari către Trezoreria americană sau, în cazul în care sunt sponsorizaţi de o companie, a două milioane de dolari”, candidaţii la această „carte aurie„vor beneficia de o procedură accelerată de obţinere a vizei”, a precizat un consilier al lui Donald Trump.

Donald Trump a anunţat, vineri, şi o taxă anuală de 100.000 de dolari pentru vizele de muncă foarte utilizate în sectorul tehnologic, pe care le are în vizor de ani de zile.

În prezent, vizele H-1B permit lucrătorilor străini cu calificări specifice (oameni de ştiinţă, ingineri şi programatori IT, printre alţii) să vină să lucreze în Statele Unite. Aceste permise de muncă sunt pe durată determinată, cu o perioadă iniţială de trei ani, care poate fi prelungită la şase ani, pentru străinii sponsorizaţi de un angajator.

Citește și
Donald Trump
Un judecător federal a respins plângerea de calomnie al lui Trump împotriva New York Times. Ce poate face președintele SUA

Donald Trump şi-a manifestat încă din primul mandat dorinţa de a le limita pentru a acorda prioritate lucrătorilor americani.

„Ideea generală este că aceste mari companii din sectorul tehnologic sau din alte sectoare nu vor mai forma lucrători străini”, a explicat secretarul comerţului Howard Lutnick, alături de preşedintele american în Biroul Oval, asigurând că „toate marile companii sunt de acord”.

Prioritate pentru angajații americani

Dacă apelează la lucrători străini, „trebuie să plătească 100.000 de dolari guvernului şi, apoi, să-şi plătească angajaţii, ceea ce nu este rentabil. Dacă doriţi să formaţi pe cineva, formaţi un tânăr absolvent al uneia dintre marile universităţi din ţara noastră, formaţi americani şi nu mai aduceţi oameni care să ne ia locurile de muncă.”, a continuat el.

Numărul cererilor de vize H-1B a crescut semnificativ în ultimii ani, cu un vârf al acceptărilor în 2022, sub preşedinţia democratului Joe Biden. În schimb, vârful refuzurilor a fost înregistrat în 2018, în timpul primului mandat al lui Donald Trump la Casa Albă.

Statele Unite au aprobat aproximativ 400.000 de vize H-1B în 2024, dintre care două treimi erau reînnoiri. Trei sferturi dintre solicitanţii aprobaţi pentru viza H-1B sunt cetăţeni indieni.

Sursa: News.ro

Etichete: donald trump, visa, permis de sedere,

Dată publicare: 20-09-2025 07:29

Articol recomandat de sport.ro
Ce salariu are noul selecționer al ”tricolorilor”! Dezvăluirile făcute de președintele federației
Ce salariu are noul selecționer al ”tricolorilor”! Dezvăluirile făcute de președintele federației
Citește și...
Trump îl primește pe Erdogan la Casa Albă. Primul pas spre împăcare
Stiri externe
Trump îl primește pe Erdogan la Casa Albă. Primul pas spre împăcare

Președintele american anunță întâlnirea din 25 septembrie, care ar putea pune capăt disputei dintre SUA și Turcia privind programul de avioane de vânătoare.

Un judecător federal a respins plângerea de calomnie al lui Trump împotriva New York Times. Ce poate face președintele SUA
Stiri externe
Un judecător federal a respins plângerea de calomnie al lui Trump împotriva New York Times. Ce poate face președintele SUA

Echipa președintelui are o lună pentru a redepune plângerea, limitată la maximum 40 de pagini, după ce judecătorul a calificat documentul drept "inadmisibil" și "necorespunzător".

Trump vrea ca posturile care îl critică să-și piardă licența. Reacția sa după ce ABC a suspendat emisiunea lui Jimmy Kimmel
Stiri externe
Trump vrea ca posturile care îl critică să-și piardă licența. Reacția sa după ce ABC a suspendat emisiunea lui Jimmy Kimmel

Donald Trump spune că posturile TV care transmit emisiuni în care este criticat constant ar trebui să-și piardă licența de emisie.

 

Recomandări
Moscova, reacție târzie după ce trei dintre MIG-urile sale au pătruns în spațiul aerian al NATO. Ce misiune au avut
Stiri externe
Moscova, reacție târzie după ce trei dintre MIG-urile sale au pătruns în spațiul aerian al NATO. Ce misiune au avut

Ministerul rus al Apărării a negat sâmbătă că trei dintre aeronavele sale militare au încălcat spaţiul aerian estonian, după ce aeronave NATO au interceptat vineri trei aeronave ruseşti, relatează AFP.

Declinul cu care se confruntă Moldova înaintea celor mai importante alegeri din istoria țării. „Un limbo între Est și Vest”
Stiri actuale
Declinul cu care se confruntă Moldova înaintea celor mai importante alegeri din istoria țării. „Un limbo între Est și Vest”

Alegerile parlamentare de peste Prut pot accentua declinul populației, în funcție de direcția pe care o va lua țara, spun analiștii. Cu o populație în scădere, Republica Moldova numără astăzi puțin peste o jumătate de milion de tineri.

Cine era „persoana aservită politic” care a înlocuit-o prin șantaj pe șefa ANPC Caraș-Severin. Secretar de stat, în cătușe
Stiri actuale
Cine era „persoana aservită politic” care a înlocuit-o prin șantaj pe șefa ANPC Caraș-Severin. Secretar de stat, în cătușe

Un secretar de stat din Ministerul Economiei a fost reținut de procurorii DNA Timișoara, într-o anchetă de instigare la abuz în serviciu.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 19 Septembrie 2025

42:12

Alt Text!
La Măruță
19 Septembrie 2025

01:30:41

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
19 Septembrie 2025

01:44:16

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Dr. Filip Zarma, Medic specialist radioterapie în cadrul Rețelei de Sănătate Regina Maria Pallady explică avantajele unui HUB oncologic. Informatiile despre subiect le aflati in emisiunea Doctor de bine

25:26

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28