Trump a lansat „cartea aurie”. Străinii cu „calități excepționale” pot plăti milioane de dolari pentru a obține viza specială

Donald Trump a semnat, vineri, un decret prin care se creează un permis de şedere „auriu” în valoare de un milion de dolari, în referinţă la celebra „carte verde” (green card) care permite să locuieşti şi să lucrezi în Statele Unite.

„Va fi un succes imens”, a prezis preşedintele american despre acest nou sistem, care va permite cetăţenilor străini cu „calităţi excepţionale” să obţină o „carte aurie”.

Cum funcționează noul permis de ședere

„În schimbul plăţii unei sume de un milion de dolari către Trezoreria americană sau, în cazul în care sunt sponsorizaţi de o companie, a două milioane de dolari”, candidaţii la această „carte aurie” „vor beneficia de o procedură accelerată de obţinere a vizei”, a precizat un consilier al lui Donald Trump.

Donald Trump a anunţat, vineri, şi o taxă anuală de 100.000 de dolari pentru vizele de muncă foarte utilizate în sectorul tehnologic, pe care le are în vizor de ani de zile.

În prezent, vizele H-1B permit lucrătorilor străini cu calificări specifice (oameni de ştiinţă, ingineri şi programatori IT, printre alţii) să vină să lucreze în Statele Unite. Aceste permise de muncă sunt pe durată determinată, cu o perioadă iniţială de trei ani, care poate fi prelungită la şase ani, pentru străinii sponsorizaţi de un angajator.

Donald Trump şi-a manifestat încă din primul mandat dorinţa de a le limita pentru a acorda prioritate lucrătorilor americani.

„Ideea generală este că aceste mari companii din sectorul tehnologic sau din alte sectoare nu vor mai forma lucrători străini”, a explicat secretarul comerţului Howard Lutnick, alături de preşedintele american în Biroul Oval, asigurând că „toate marile companii sunt de acord”.

Prioritate pentru angajații americani

Dacă apelează la lucrători străini, „trebuie să plătească 100.000 de dolari guvernului şi, apoi, să-şi plătească angajaţii, ceea ce nu este rentabil. Dacă doriţi să formaţi pe cineva, formaţi un tânăr absolvent al uneia dintre marile universităţi din ţara noastră, formaţi americani şi nu mai aduceţi oameni care să ne ia locurile de muncă.”, a continuat el.

Numărul cererilor de vize H-1B a crescut semnificativ în ultimii ani, cu un vârf al acceptărilor în 2022, sub preşedinţia democratului Joe Biden. În schimb, vârful refuzurilor a fost înregistrat în 2018, în timpul primului mandat al lui Donald Trump la Casa Albă.

Statele Unite au aprobat aproximativ 400.000 de vize H-1B în 2024, dintre care două treimi erau reînnoiri. Trei sferturi dintre solicitanţii aprobaţi pentru viza H-1B sunt cetăţeni indieni.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













