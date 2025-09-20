Trump îl primește pe Erdogan la Casa Albă. Primul pas spre împăcare

Președintele american anunță întâlnirea din 25 septembrie, care ar putea pune capăt disputei dintre SUA și Turcia privind programul de avioane de vânătoare.

Președintele american Donald Trump a anunțat vineri că îl va primi pe omologul său turc Recep Tayyip Erdogan săptămâna viitoare, joi, 25 septembrie, la Casa Albă, pentru a discuta în special contracte majore în domeniul aviației civile și militare, relatează AFP, preluat de Agerpres.

Întâlnirea are loc în contextul în care cele două țări NATO încearcă să depășească tensiunile create de excluderea Turciei din programul de dezvoltare a avioanelor F-35.

Acorduri comerciale și militare majore pe agenda discuțiilor

„Lucrăm la numeroase acorduri comerciale și militare, între care o achiziție majoră de aeronave Boeing, o comandă importantă de avioane F-16 și continuarea discuțiilor privind F-35 (două tipuri de aeronave de luptă n.red.), pe care sperăm să le încheiem pozitiv", a scris președintele american pe rețeaua sa Truth Social.

Excluderea din programul F-35 și sancțiunile din 2019-2020

Washingtonul a exclus Turcia din programul său de dezvoltare a avioanelor de vânătoare F-35 în 2019, înainte de a impune sancțiuni un an mai târziu Ankarei, aliatul său din cadrul NATO, din cauza achiziționării sistemului rusesc de apărare antiaeriană S-400.

Decizia a creat o ruptură majoră în relațiile dintre cele două țări aliate, Turcia fiind unul dintre partenerii inițiali ai programului F-35.

Președintele turc a indicat în iulie că este încrezător în reintegrarea treptată a țării sale în acest program, ceea ce ar pune capăt disputei dintre Turcia și Statele Unite.

Această perspectivă marchează o potențială schimbare importantă în dinamica relațiilor bilaterale și în arhitectura de securitate din regiunea NATO.

Programul Joint Strike Fighter - parteneriat multinațional

Avionul F-35 al companiei Lockheed Martin, cel mai sofisticat avion de vânătoare american, a fost dezvoltat de Statele Unite în parteneriat cu alte țări NATO, în cadrul unui program numit Joint Strike Fighter (JSF).

Regatul Unit, Italia, Canada, Australia, Olanda, Danemarca și Norvegia fac parte din acest program, care reprezintă una dintre cele mai importante colaborări militare internaționale din domeniul tehnologiei de apărare.

