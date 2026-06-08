După ce a amenințat cu „o săptămână de atacuri continue", Teheranul a anunțat că a încetat bombardamentele. Dar iranienii amenință că „dezlănțuie iadul” dacă israelienii continuă raidurile în sudul Libanului.

Sirenele au răsunat de dimineață în centrul și sudul Israelului.

Oren Liebermann, CNN Ierusalim: „Cred că am auzit interceptarea unei rachete chiar când s-au declanșat sirenele care au sunat multă vreme. Doar ce s-au oprit... Am auzit bubuituri puternice după două interceptări”.

Peste tot, israelienii au coborât în adăposturi.

Un avion de pasageri a aterizat pe aeroportul Ben Gurion chiar în timp ce se dăduse alarma.

Generalul de brigadă Effie Defrin, purtător de cuvânt al armatei israeliene: „Sistemele noastre de apărare sunt excelente, însă nu oferă protecție completă”.

Israelul și Iranul s-au atacat reciproc - după ce Teheranul a anunțat operațiuni militare ca răspuns la atacurile aeriene ale Israelului asupra Beirutului, de duminică.

Iranul a lansat spre Israel 30 de rachete, în câteva valuri. Iar armata israeliană a anunțat lovirea și dezafectarea sistemelor iraniene de apărare strategică. Au mai fost vizate rampe de lansare pentru rachete, fabrici de arme și muniție, dar și una dintre cele mai mari uzine petrochimice din Iran.

Donald Trump le-a cerut întâi ambelor părți să înceteze "focul". Iar într-o postare ulterioară, președintele american susține că Israelul și Iranul "caută să ajungă la o încetare imediată a focului"."

Potrivit presei israeline, Israelul a oprit bombardamentele in Iran - cel puțin deocamdată - la cererea expresă a președintelui Trump.

Esmail Baghaei, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Iranului: „Este imposibil să separi acțiunile regimului sionist din regiune de politicile Statelor Unite. America poartă o responsabilitate clară și directă, fără echivoc, iar consecințele oricărei escaladări a tensiunilor vor reveni, de asemenea, Statelor Unite”.

Până la urmă, comandamentul militar iranian a anunțat sfârșitul acestei runde de atacuri. Dar, în același comunicat, a avertizat că dacă atacurile israeliene continuă, inclusiv în sudul Libanului, Iranul va răspunde cu și mai multă forță.