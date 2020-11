Trump a dat asigurări că va părăsi Casa Albă dacă victoria lui Biden este confirmată de Colegiul Electoral

Într-o întâlnire cu jurnaliștii Donald Trump a dat asigurări că va părăsi Casa Albă dacă victoria lui Joe Biden este confirmată de Colegiul Electoral.

Însă Trump a ținut să repete că alegerile au fost fraudate și că mandatul i se cuvine de fapt lui. Republicanul pare să vadă roșu în fața ochilor când i se pomenește de înfrângere așa că și-a vărsat nervii pe un jurnalist insistent.

A fost prima oară, după alegerile din 3 noiembrie, când Donald Trump a stat de vorbă cu jurnaliştii. N-a fost însă o discuţie prietenoasă, cum ar fi firesc pe final de mandat.

Reporter: ”Dacă pe 14 decembrie Colegiul Electoral îl votează pe Joe Biden, vă veţi accepta înfrângerea?”

Donald Trump: ”O să fie foarte greu să-mi recunosc înfrângerea, pentru că ştiţi ce fraude masive au fost”.

Reporter: ”Domnule, ca să clarificăm, veţi face pasul înapoi dacă va fi votat Joe Biden în Colegiul Electoral?”

Donald Trump: ”Dacă votează aşa, ar fi greşit. Pentru că alegerile au fost furate. Dar rămâne o posibilitate. Ei încearcă uite, între noi fie vorba. Nu-mi vorbi pe tonul ăsta! Nu îmi place felul în care nu îmi vorbi așa. Eu sunt președintele Statelor Unite. Să nu mai vorbești vreodată așa cu un președinte! Voi răspunde la o altă întrebare”.

Pe 14 decembrie, marii electori, ce reprezintă fiecare stat, vor vota cu câștigătorul alegerilor din statul respectiv. Congresul va consfinţi pe 6 ianuarie votul marilor electori.

Dacă nu cumva unii mari electori vor decide o dezertare subită, Donald Trump ar urma să obţină 232 de voturi, iar adversarul său, Joe Biden, - 306. În privinţa votului popular, democratul Joe Biden şi-a adjudecat voturile a peste 80 de milioane de americani, cu 6 milioane mai multe decât Trump.

La scurtă sa conferinţă de presă, Trump a ţinut să sublinieze că distribuirea dozelor de vaccin va începe în mai puţin de 2 săptămâni.

Donald Trump: ”Nu-l lăsați pe Joe Biden să își asume meritele legat de vaccinurile anti-covid, pentru că eu sunt cel care a insistat cel mai mult să fie dezvoltate, eu i-am împins pe oameni mai mult ca niciodată. Și am reușit ca rezultatele să fie aprobate. Nimeni nu a mai văzut vreodată așa ceva”.

Între timp, americanii au celebrat Ziua Recunoștinței, mulţi dintre ei fără să ţină seama de recomandările experţilor de a renunţa la mesele ample de familie.

De la o zi la alta, în Statele Unite numărul de pacienţi cu forme serioase de COVID atinge praguri tot mai greu de suportat de sistemul sanitar.

Nici mărturiile supravieţuitorilor nu par să-i impresioneze pe americanii nepăsători față de măsurile de precauţie.

Pentru Lonn Radtke, totul a început cu o senzaţie de oboseală.

Lonn Radtke, pacient vindecat de Covid-19: ”Soţia a observat: De 4-5 zile deja, te simţi sleit de puteri, nici nu prea mănânci".

De la policlinică a fost trimis direct la spital, unde a trecut prin 11 zile foarte grele.

Lonn Radke: ”Aveam deja pneumonie. M-au întrebat întruna de unde am luat virusul dar habar nu am. Aş fi putut muri acasă. Mi-au zis că am aşteptat un pic cam mult înainte să merg la doctor”.

Pentru Lonn, salvatoare a fost plasma donată de un alt pacient vindecat. Fără îndoială, la cina de sărbătoare, a avut pentru ce să fie recunoscător.