Potrivit președintelui SUA, acesta i-a spus lui Zelenski: „Ar trebui să încetinești cu rafinăriile de petrol”.

Președintele ucrainean, a susținut Trump, a răspuns: „Poate o vom face”.

Trump leagă creșterea prețurilor globale la motorină de războiul Rusiei cu Ucraina.

Anterior, el ceruse Ucrainei să oprească atacurile asupra rafinăriilor de petrol. Pe 14 septembrie, Trump a anunțat că Ucraina și Rusia au convenit de comun acord să înceteze atacurile asupra instalațiilor energetice.

Nici Kievul, nici Moscova nu și-au exprimat dorința de a conveni asupra unui armistițiu energetic .