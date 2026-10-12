Primele restricții ar putea fi impuse provizoriu de la începutul lunii decembrie. Acordul trebuie să fie aprobat de liderii europeni.

Măsura discutată la Bruxelles nu vizează mașinile sută la sută electrice, ci modelele care combină motorul clasic cu cel electric, inclusiv cele care se încarcă la priză.

Corespondent PRO TV: „Potrivit înțelegerii negociate timp de trei luni cu Comisia Europeană, China ar mai putea exporta anual în Uniunea Europeană 350.000 de mașini hibride și hibride plug-in. Fără restricții, Comisia estimează că anul acesta ar fi intrat în Europa până la 800.000 de astfel de vehicule. Când plafonul este atins, autoritățile vamale nu vor mai permite intrarea altor mașini de origine chineză în Uniunea Europeană. Înțelegerea este prevăzută pentru patru ani”.

Maros Sevcovic, comisarul european pentru Comerț: „Ne uităm la o perioadă de patru ani Prin acest pas, practic împiedicăm exportul către Uniunea Europeană al câtorva milioane de automobile din China”.

În prima fază, Comisia Europeană trebuie să demonstreze că valul de importuri provoacă sau riscă să provoace prejudicii serioase industriei europene. Primele măsuri ar putea intra în vigoare provizoriu la începutul lunii decembrie.

După introducerea taxelor pentru mașinile electrice chinezești, în 2024, producătorii s-au orientat către hibridele plug-in. În prima jumătate a acestui an, exporturile de hibride către Uniune s-au triplat, ajungând la 7,5 miliarde de dolari.

SAIC, BYD și Chery domină aceste exporturi: împreună reprezintă peste 90% din volumul mașinilor hibride chinezești vândute în Uniunea Europeană.

Între timp, conducerea BYD a anunțat că Franța se află pe lista scurtă a statelor unde producătorul chinez ar putea să construiască o nouă fabrică. Ar fi a doua, după cea din Ungaria, care va fi gata la finele anului. Anunțul a fost făcut la deschiderea Salonului Auto de la Paris.

În România, în primele nouă luni din 2026, au fost înmatriculate 8.614 mașini hibride chinezești noi, cu peste 400% mai multe față de aceeași perioadă a anului trecut. Creșterea a fost susținută mai ales de hibridele plug-in, potrivit datelor Asociației Producătorilor și Importatorilor de Autoturisme.