Ministerul Culturii a desemnat Oficiul de Film și Investiții Culturale să coordoneze programul, iar decizia este contestată de scriitori și editori. Aceștia pun la îndoială experiența instituției în domeniul literaturii și au lansat o petiție prin care cer ministrului să-și reconsidere hotărârea.

În fiecare an, o țară primește statutul de Invitat de Onoare al Târgului de Carte de la Frankfurt și are ocazia să își promoveze literatura și întreaga cultură în fața publicului internațional.

În 2028 va fi rândul României. Numai că decizia Ministerului Culturii de a încredința coordonarea programului Oficiului de Film și Investiții Culturale a stârnit un val de nemulțumiri. Reprezentanții Asociației Editorilor din România reclamă că nu au fost consultați și nici implicați în pregătirea proiectului, deși editurile și scriitorii ar trebui să aibă un rol esențial.

Lidia Bodea, vicepreședinta Asociației Editorilor din România: „Noi mergem acolo, la un târg internațional de carte, cel mai important târg internațional de carte, ori eu aici am auzit vorbindu-se despre film, despre subtitrare, despre dans. Încă o dată, sunt uluită. Nu poți să te duci cu dansuri, mi-e groază la gândul că ne-am putea duce în bună tradiție românească, cu niscaiva dansuri populare, în miros de mici și de țuică bătrână”.

Ministrul interimar al Culturii, Andras Demeter, spune că decizia nu este definitivă. O hotărâre de guvern va stabili bugetul și instituțiile implicate în organizarea evenimentului.

Andras Demeter, Ministrul Culturii: „Rolul OFIC, dacă va fi, nu este suplinirea industriei cărți, este aglutinarea tuturor punctelor de vedere și ducerea acestui proiect la un bun sfârșit. Și va putea. Dacă a reușit să facă un fel de slalom cu autorități, cu marii producători internaționali, cu toți ambasadorii, am convingerea că va putea să facă acest lucru și cu reprezentanții brestelor sau a diverselor industriii din zona de carte”.

Acesta este filmul de prezentare al Cehiei, invitata de onoare din 2026. Cehii și-au construit programul în jurul literaturii, dar au pregătit și expoziții, spectacole și alte evenimente culturale.

Dan Croitorul, directorul editorial al unei edituri: „Trebuie să se constituie această participare într-un lucru concret. În cazul nostru, traducerea cât mai multe cărți ale autorilor români în străinitate. Sigur că pe lângă carte, acolo sunt prezente diferite arte, care cumva contribuie la prezența României pe cea mai vizibilă scenă de carte”.

Programul de promovare pentru Târgul din 2028 este amplu. Va începe în octombrie 2027 și se va întinde până în 2029, cu evenimente organizate în mai multe orașe din Germania.