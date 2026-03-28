Între aceştia se află o corespondentă a Al-Mayadeen, un canal apropiat de Hezbollah, şi un corespondent al Al-Manar, canal afiliat mişcării pro-iraniene.

„Jurnalista Al-Mayadeen Fatima Ftouni şi corespondentul Al-Manar Ali Shuaib au fost ucişi de o lovitură israeliană asupra maşinii lor, în regiunea Jezzine", a precizat această sursă, adăugând că fratele Fatimei Ftouni, un cameraman, a fost şi el ucis în atac.

Al-Mayadeen a confirmat moartea Fatimei Ftouni pe canalul său de Telegram, iar Al-Manar a anunţat moartea corespondentului său de război, unul dintre cei mai vechi ai postului, într-un buletin de informaţii.

Potrivit Reuters, Al Manar a anunţat sâmbătă că cel puţin doi jurnalişti libanezi au murit într-o lovitură israeliană asupra maşinii în care se aflau, în sudul Libanului.

Armata israeliană nu a comentat imediat această informaţie, notează agenţia de ştiri britanică.