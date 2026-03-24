Potrivit Al Jazeera, ministerul l-a convocat, de asemenea, pe ambasadorul libanez în Iran pentru consultări, invocând ceea ce a descris drept o încălcare din partea Teheranului a normelor diplomatice și a practicilor consacrate între cele două țări.

Decizia vine în contextul în care armata israeliană continuă să atace Libanul cu lovituri aeriene și avansează cu o ofensivă terestră în sudul Libanului, începând cu atacul transfrontalier al Hezbollah din 2 martie, ca răspuns la asasinarea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei.

Autoritățile libaneze afirmă că, de atunci, cel puțin 1.039 de persoane au fost ucise și 2.876 rănite în atacurile israeliene. Peste 1,5 milioane de libanezi au fost strămutați, întrucât Israelul a ordonat evacuarea populației din regiunea sudică a țării.

Cel mai recent război israelian are loc în contextul în care multe dintre cele peste un milion de persoane strămutate în timpul războiului din 2023-2024 nu au putut să se întoarcă la casele lor din sudul Libanului, deoarece forțele israeliene au continuat să ocupe teritoriul libanez și să lanseze atacuri, ucigând sute de oameni.

Hezbollah a început atacurile transfrontaliere asupra Israelului în octombrie 2023, în semn de solidaritate cu populația din Gaza, care era supusă unui bombardament israelian masiv. Israelul a invadat sudul Libanului după aproape un an de atacuri transfrontaliere care au dus la strămutarea a mii de oameni de ambele părți ale frontierei. Luptele s-au încheiat cu un armistițiu în noiembrie 2024.

Atacurile israeliene asupra Libanului au tensionat și mai mult relațiile dintre guvernul libanez și Hezbollah, care s-a opus încercării guvernului de a dezarma gruparea. Acordul din noiembrie 2024 prevedea dezarmarea Hezbollahului și retragerea trupelor israeliene din teritoriul Libanului.

Hezbollah, înființată în 1982 în urma invaziei israeliene, a refuzat să depună armele, cerând ca Israelul să părăsească mai întâi teritoriul libanez. Hezbollah, susținută de Iran, a respectat acordul de încetare a focului din 2024, în ciuda încălcărilor repetate din partea Israelului.

Guvernul libanez a interzis activitățile militare ale Hezbollah pe 2 martie.

Libanul, care a fost slăbit în războiul din 2024, pare să se fi regrupat și să fi organizat o ripostă împotriva Israelului. A lansat zeci de rachete împotriva Israelului, pe măsură ce s-a deschis un alt front în războiul SUA-Israel împotriva Iranului.

Hezbollah face parte din așa-numita „Axă a Rezistenței”, susținută de Teheran. Gruparea Houthi din Yemen și grupările armate din Irak sunt alți membri ai Axei.