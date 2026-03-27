În timp ce prim-ministrul Benjamin Netanyahu îi îndemna pe primarii localităților din nord să încerce să-i împiedice pe locuitori să-și părăsească locuințele în fața tirurilor neîncetate de rachete ale Hezbollahului din Liban, șefii consiliilor locale au criticat vehement guvernul pentru ceea ce au numit eforturi insuficiente de protejare a cetățenilor, arată Times of Israel.

Miercuri, șefii consiliilor locale din nord s-au întâlnit cu directorii generali ai ministerelor guvernamentale pentru a discuta situația.

Netanyahu s-a alăturat întâlnirii prin Zoom și le-a spus primarilor: „Vă rog să faceți tot ce este posibil pentru a împiedica [locuitorii] să părăsească comunitățile.”

El a recunoscut că există probleme pentru persoanele în vârstă și pentru cele cu dizabilități sau cu nevoi speciale, cărora le este greu să ajungă în locuri sigure în timpul scurt de care dispun atunci când are loc un atac cu rachete.

Spre deosebire de rachetele lansate de Iran, nu există avertismente prealabile în cazul atacurilor Hezbollah, iar locuitorii din nord au la dispoziție doar câteva secunde pentru a ajunge în adăposturi după ce se declanșează sirenele.

Adresându-se lui Drorit Steinmetz, director general interimar al Biroului Primului Ministru, Netanyahu a afirmat că știe că „există soluții” și că acestea trebuie puse în aplicare „în timp real”.

Nu sunt suficiente buncăre

Joi, Moshe Davidovich, președintele Consiliului Regional Matte Asher și președintele Forumului Zonei de Conflict, o organizație umbrelă pentru consiliile din nord, a criticat guvernul pentru că nu a pus în aplicare un plan existent de a oferi structuri consolidate pentru locuitori.

„Cei care ar trebui să ne ofere răspunsuri pentru a nu fi nevoiți să evacuăm sunt membrii guvernului”, a declarat el pentru postul de radio al armatei.

El a reamintit că, în 2018, guvernul condus de Netanyahu a anunțat un proiect de construire a adăposturilor antirachetă pentru comunitățile de-a lungul frontierei de nord și a subliniat că, în 2026, pe fondul atacurilor cu rachete neîncetate, există persoane în vârstă, bolnave și alții care nu beneficiază de o protecție adecvată.

„Oamenii care se află în casele lor se roagă. Asta fac”, a spus el.

Davidovich a spus că, spre deosebire de conflictul din 2023-2024 dintre Israel și Hezbollah, în timpul căruia tirurile cu rachete au dus la evacuarea a aproximativ 60.000 de locuitori din nord până la încetarea luptelor, de data aceasta locuitorii trăiesc în continuare în orașe, localități și sate din apropierea frontierei cu Libanul.

Planul din 2018, intitulat „Scutul Nordului”, avea ca scop finanțarea construirii de adăposturi antiaeriene și a zonelor consolidate în mii de locuințe și în cele aproximativ 5.000 de clădiri nerezidențiale care nu dispuneau de astfel de dotări, situate la o distanță de aproximativ un kilometru de graniță, a relatat Canalul 12 în aprilie 2023. Conform calendarului inițial al planului, guvernul s-a angajat să aloce anual 500 de milioane de NIS (138 de milioane de dolari) timp de zece ani pentru consolidarea clădirilor.

Bugetul guvernului pentru 2023-2024 a alocat doar 100 de milioane de NIS (28 de milioane de dolari) pentru acest plan.

Marți, Nuriel Dubin, în vârstă de 27 de ani, a fost ucis de o rachetă în apropierea intersecției Mahanayim din regiunea Galileea Superioară.

Eitan Davidi, șeful moshavului Margaliot, care a declarat că o cunoaște bine pe Dubin și pe familia ei, a declarat miercuri pentru postul public de televiziune Kan: „Israelul a lăsat siguranța noastră personală în mâinile Libanului”.

Localnicii sunt disperați

În cadrul unui interviu acordat postului Channel 12, Davidi a spus că Dubin, care se mutase recent în Margaliot, în nordul țării, urma să se căsătorească în septembrie, după ce își cunoscuse logodnicul în timpul războiului actual.

„Așteptau acel moment. Așteptau ziua fericită. În loc de nuntă, a avut loc o înmormântare” a spus el, plângând.

„Știam că se va întâmpla”, a spus Davidi, plângându-se că „a strigat din adâncul sufletului oriunde a putut”, cerând autorităților să ia măsuri în legătură cu situația din nord.

„Luptăm pentru casele noastre. Facem tot ce ne stă în putință. Dar țara nu ne susține. Pentru a reuși, avem nevoie de sprijinul țării. Nu putem reuși singuri.”

Tot miercuri, primarul orașului Kiryat Shmona, Avichai Stern, a criticat guvernul în cadrul întâlnirii cu directorii generali ai ministerelor.

„Nu contează cum ieșim dacă pierdem un oraș”

Stern a declarat: „Nu contează cum vom ieși din situația din Liban sau Iran — dacă pierdem un oraș în Israel.”

„Pentru prima dată, orașul pur și simplu dispare”, a spus el. El a estimat că au mai rămas aproximativ 10.000 de oameni în Kiryat Shmona, care, potrivit Biroului Central de Statistică, avea o populație de aproximativ 24.000 de locuitori.

„Dacă situația continuă încă o lună, vor mai rămâne doar 10 persoane”, a spus el furios. „Doar cei care nu sunt în măsură să plece.”

El a afirmat că autoritățile trebuie să evacueze de urgență 4.700 de locuințe din orașul său care nu dispun de protecție adecvată împotriva atacurilor cu rachete, împreună cu persoanele în vârstă, persoanele cu dizabilități și cele cu nevoi speciale.

Israelul și Statele Unite au lansat o campanie împotriva Iranului pe 28 februarie, în încercarea de a destabiliza regimul și de a-i distruge capacitățile nucleare și de rachete balistice. Iranul a răspuns cu atacuri cu rachete și drone în întreaga regiune, iar grupările sale aliate din Irak și Liban au lansat, la rândul lor, rachete, Israelul răspunzând cu lovituri aeriene masive în Liban la barajele de rachete ale grupării teroriste Hezbollah.

Tirul de rachete în nord a continuat joi, o rachetă iraniană rănind o persoană cu șrapnel, au declarat medicii.

Potrivit Magen David Adom, bărbatul a fost catalogat în stare ușoară până la moderată, aparent după ce o submuniție dintr-un focos de bombă cu dispersie sau alte fragmente căzute au lovit zona.

Un număr mic de rachete — inclusiv una care transporta o încărcătură de bombă cu submuniție — au fost lansate în cadrul atacului, al patrulea asupra țării de dimineață, declanșând sirenele în centrul și nordul Israelului, în zona Ierusalimului și în Cisiordania.