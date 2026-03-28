Fosforul alb este o substanță controversată, interzisă de dreptul internațional atunci când este utilizată în zone civile.

„Această imagine arată clar utilizarea fosforului alb lansat de artilerie, care se împrăștie pe o suprafață extinsă”, a declarat Rich Weir, consilier principal în cadrul Diviziei de crize, conflicte și arme a organizației Human Rights Watch.

„Deși legalitatea utilizării sale în acest caz este dificil de stabilit fără mai multe informații, efectele sale incendiare pot provoca leziuni devastatoare.”, mai spune el.

Weir a declarat că grupul pentru drepturile omului a documentat faptul că Israelul a folosit substanța „în mod repetat și ilegal” în zone populate din Liban și în alte cazuri.

Volodimir Zelenski anunță un nou acord „în domeniul securităţii şi apărării”. „Va întări cu siguranţă popoarele noastre”

Israelul a susținut că utilizarea substanței a fost în conformitate cu dreptul internațional, folosind-o ca paravan de fum sau pentru a ilumina anumite zone.