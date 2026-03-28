Fosforul alb este o substanță controversată, interzisă de dreptul internațional atunci când este utilizată în zone civile.

„Această imagine arată clar utilizarea fosforului alb lansat de artilerie, care se împrăștie pe o suprafață extinsă”, a declarat Rich Weir, consilier principal în cadrul Diviziei de crize, conflicte și arme a organizației Human Rights Watch.

„Deși legalitatea utilizării sale în acest caz este dificil de stabilit fără mai multe informații, efectele sale incendiare pot provoca leziuni devastatoare.”, mai spune el.

Weir a declarat că grupul pentru drepturile omului a documentat faptul că Israelul a folosit substanța „în mod repetat și ilegal” în zone populate din Liban și în alte cazuri.

Israelul a susținut că utilizarea substanței a fost în conformitate cu dreptul internațional, folosind-o ca paravan de fum sau pentru a ilumina anumite zone.