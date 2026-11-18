Cum toate variantele de transport au picat, acestea au luat o decizie costisitoare: au cumpărat un Ford Bronco de 48.000 de dolari și au pornit într-o călătorie de 27 de ore, traversând nouă state, potrivit People.

Tara Harding, asistentă medicală cu specializare avansată, și două colege ale sale se aflau pe Aeroportul Internațional Charlotte Douglas, la aproximativ 2.575 de kilometri de casă, în Bismarck, Dakota de Nord, când a fost anunțată suspendarea zborurilor la nivel național.

Cele trei femei ajunseseră în Carolina de Nord pentru a participa la un curs de pregătire și se aflau în aeroport de numai 30 de minute când au fost afectate de măsura care a blocat toate zborurile din SUA.

Zboruri anulate și nicio alternativă de transport

După ce cursele lor au fost reprogramate de mai multe ori și, în cele din urmă, anulate, Tara Harding a decis să găsească o altă soluție pentru a ajunge acasă. Potrivit CBS News, aceasta a cumpărat un Ford Bronco, după ce toate încercările de a găsi o alternativă de transport au eșuat.

Cele trei femei „au petrecut ore întregi încercând să găsească o modalitate de a ajunge acasă”, a povestit Harding într-o postare pe Instagram.

„Când circumstanțe extraordinare îți lasă echipa blocată la 1.500 de mile de casă, se pare că soluția este să CUMPERI UN BRONCO”, a scris aceasta.

Harding a explicat că nu mai existau zboruri disponibile, nu puteau închiria o mașină, iar nici trenurile sau autobuzele nu reprezentau o opțiune.

„Nu existau zboruri. Nu erau mașini de închiriat. Nici U-Haul. Nu erau disponibile nici trenuri, nici autobuze. Și, la un moment dat, se pare că am decis că cea mai rezonabilă soluție era pur și simplu să cumpăr o mașină”, a adăugat ea.

Au cumpărat un Ford Bronco de 48.000 de dolari în mai puțin de două ore

Harding a luat legătura cu un agent de vânzări de la un dealer Ford, care a acceptat să țină reprezentanța deschisă încă 30 de minute, în timp ce cele trei femei așteptau un Uber la aeroport.

Au ajuns la reprezentanță la ora locală 19:45 și, în mai puțin de două ore, au plecat cu un Ford Bronco nou, pentru care au plătit aproximativ 48.000 de dolari.

Harding a povestit că întreaga situație părea ireală chiar și pentru ele.

„Când plecam de la aeroport, eram într-un apel telefonic cu soțul meu, dealerul auto și angajatele mele. Ne uitam unii la alții și ne întrebam: «Chiar se întâmplă asta acum?»”, a declarat ea pentru publicația citată.

Au condus 27 de ore și au traversat nouă state pentru a ajunge acasă

După achiziția neașteptată, cele trei femei au pornit într-o călătorie neplanificată de aproximativ 27 de ore, cu destinația Bismarck, Dakota de Nord.

Harding a explicat că decizia de a cumpăra mașina a fost influențată și de responsabilitatea față de cele două colege, care trebuiau să ajungă acasă la copiii lor, dar și de programul profesional.

„Dacă aș fi fost doar eu, probabil că situația ar fi fost diferită. Dar aveam două angajate care trebuiau să ajungă acasă, la copiii lor, și aveam pacienți programați luni dimineață”, a declarat aceasta pentru NBC News.

Cele trei au traversat nouă state și au avut nevoie de „foarte multă cofeină” pentru a rezista drumului, a mai povestit Harding pe Instagram.