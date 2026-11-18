Daithi O'Corrain, în vârstă de 48 de ani, este acuzat că a efectuat cercetări amănunţite înainte de a folosi, se pare, substanţe chimice şi diverse unelte – inclusiv un topor – pentru a avaria o aeronavă C-130 Hercules a Gărzii Naţionale Aeriene a SUA, aflată pe Aeroportul Shannon, lângă Limerick, scrie News.ro.

Procurorii americani îl acuză de distrugerea proprietății guvernamentale

Procurorii americani l-au pus sub acuzare pentru distrugerea proprietăţii guvernamentale, infracţiune care se pedepseşte cu maximum 10 ani de închisoare.

Potrivit agenţiei de ştiri Associated Press, O'Corrain nu se află în prezent în custodia autorităţilor americane şi nu este clar dacă are un avocat care să îl reprezinte.

În documentele făcute publice marţi de procurorii din New York, agenţii FBI susţin că fapta a pus în pericol securitatea naţională a SUA. Aceştia afirmă că aeronava se afla pe aeroport în timp ce se îndrepta spre o altă ţară, în cadrul unei misiuni militare americane.

„Conform acuzaţiilor, Daithi O'Corrain a comis un atac deliberat şi planificat împotriva unei aeronave militare americane, provocând daune de zeci de milioane de dolari şi punând în pericol operaţiuni militare critice”, au declarat procurorii, într-un document depus la instanţă.

„Nu a fost un act de vandalism spontan”, a declarat James Barnacle Jr., director adjunct al FBI, explicând că O'Corrain „a petrecut luni întregi documentându-se despre aeronavă, procurându-şi unelte şi materiale şi pregătindu-se pentru a maximiza distrugerile pe care le-ar putea provoca”.

Suspectul ar fi pregătit atacul timp de mai multe luni

Autorităţile afirmă că suspectul a făcut pregătiri minuţioase pentru incursiunea din 11 aprilie 2026, aducând cu sine unelte pentru distrugerea aeronavei – o acţiune care a durat câteva ore.

Potrivit oficialilor, el a pătruns în avion forţând un mecanism de închidere, apoi a folosit chingi pentru a bloca uşile, după care a acoperit ferestrele.

„O'Corrain a provocat ulterior daune grave interiorului aeronavei, tăind, printre altele, fascicule de cabluri şi conducte hidraulice, strangulând o conductă de oxigen lichid, distrugând toate instrumentele de bord din carlingă şi perforând tubulatura sistemului de ventilaţie”, se arată în actul de acuzare din SUA.

De asemenea, a folosit galiu – o substanţă capabilă să corodeze aluminiul şi oţelul –, a introdus bile de rulment în rezervorul de combustibil şi a utilizat un topor pentru a perfora învelişul exterior al avionului.

A fost surprins de personalul aeroportului, fiind filmat în timp ce stătea pe fuzelajul avionului.

A fostreţinut la faţa locului şi pus sub acuzare de poliţia naţională irlandeză pentru distrugere intenţionată.

Aeroportul Shannon a mai fost scena unor proteste anti-război

Conform acuzaţiilor formulate în SUA, suspectul a acţionat în mod planificat, întrucât a evitat secţionarea unei conducte a cărei tăiere ar fi putut provoca o explozie de proporţii.

Potrivit publicaţiei Limerick Post, O'Corrain este originar din oraşul Cork. Susţinătorii săi l-au descris drept un activist anti-război.

Aeroportul Shannon reprezintă un punct strategic pentru personalul militar american şi este, frecvent, scena unor proteste anti-război. În luna septembrie, acesta a fost utilizat de preşedintele Donald Trump cu ocazia vizitei sale în Irlanda.

Procurorii americani menţionează că, în ultimii ani, au avut loc mai multe incidente în care protestatari au pătruns în incinta aeroportului. Printre acestea se numără un eveniment din luna mai 2025, când trei persoane au intrat cu o dubă printr-un gard perimetral, precum şi un alt incident, petrecut mai târziu în aceeaşi lună, în care un avion american a fost stropit cu vopsea, devenind temporar neoperaţional.