Cei doi directori au fost condamnaţi la pedepse de 11, respectiv 10 luni de închisoare cu suspendare. De asemenea, fiecare a fost amendat cu 20.000 de euro, dintre care 10.000 de euro cu suspendare, şi li s-a interzis să ocupe funcţii publice elective timp de opt luni.

Cele trei companii au fost condamnate la confiscarea unor sume în valoare totală de 275.800 de euro.

Ancheta, desfăşurată de Oficiul Naţional Antifraudă din Franţa (ONAF), sub coordonarea Parchetului European condus de Laura Codruţa Kovesi, a fost declanşată după ce Consiliul Regional Nouvelle-Aquitaine a constatat nereguli în documentele depuse în sprijinul unei cereri de finanţare din fonduri europene.

Potrivit anchetei, principala companie beneficiară a obţinut 275.800 de euro pentru construirea unei instalaţii de tratare şi reciclare a deşeurilor în Ţara Bascilor franceză, ascunzând faptul că lucrările de construcţie şi operaţiunile financiare aferente începuseră înainte de depunerea cererii de finanţare europeană.

Totodată, compania a prezentat oferte şi facturi falsificate, menite să creeze aparenţa că respectivele cheltuieli erau eligibile în conformitate cu condiţiile finanţării.

Inculpaţii au recunoscut că au făcut declaraţii false pentru a obţine în mod fraudulos fonduri europene şi pentru a spăla sumele astfel obţinute prin intermediul unor tranzacţii bancare. Persoanele condamnate au restituit integral suma primită autorităţii regionale care gestionează programul FEDR în regiunea Nouvelle-Aquitaine.

Condamnările au fost pronunţate în urma unui acord de recunoaştere a vinovăţiei, aprobat de instanţă. Inculpaţii au la dispoziţie zece zile pentru a formula apel. Dacă nu va fi depus niciun apel, hotărârea va deveni definitivă.