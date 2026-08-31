Agenţii de pază ai fabricii, care aparţine unui important grup privat specializat în sisteme electronice de apărare, WB Electronics, au alertat pompierii la puţin timp după miezul nopţii şi incendiul a putut fi adus sub control în două ore, ceea ce a permis imediat desfăşurarea la faţa locului a poliţiei şi a serviciilor Agenţiei de securitate internă (ABW), scri Agerpres.

Potrivit un comunicat al parchetului, ancheta a fost deschisă pentru "participare la activităţi ale unui serviciu de informaţii străin împotriva Republicii Polonia şi pentru o infracţiune cu caracter terorist, constând în provocarea deliberată (...) a unui incendiu pe terenul uzinei WB Electronics, cu ajutorul unei încărcături care conţinea materiale inflamabile".

Parchetul, care nu a furnizat niciun amănunt privind derularea operaţiunii, nu a precizat nici ţara care a comandat incendiul la fabrica de la Skarzysko-Kamienna, la 140 km sud de Varşovia.

Mai multe ţări NATO au afirmat recent că au fost ţinta unor operaţiuni de sabotaj sau de spionaj, acte de "război hibrid" imputate Rusiei. Unele, precum Polonia şi România, s-au confruntat cu intruziuni ale dronelor sau ale rachetelor identificate ca ruseşti.

Polonia, ţară membră UE şi NATO, vecină cu Rusia şi Ucraina, este de la începutul invaziei ruse un aliat ferm al Kievului. Polonia serveşte drept platformă de transport prin care trece marea majoritate a ajutorului militar şi umanitar pentru Ucraina.