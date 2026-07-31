Președintele CJ Constanța, Florin Mitroi, a informat vineri, printr-un comunicat, că percheziţia făcută la domiciliul său, unde este şi sediul societăţii vizate de procurori, nu a urmărit aspecte legate de activitatea administrativă, scrie Agerpres.

Percheziția a vizat activitatea firmei

„Acţiunea a fost coordonată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în colaborare cu Poliţia Economică, şi nu a vizat aspecte legate de activitatea administrativă. În urma percheziţiei nu au fost identificate sume de bani sau bunuri de valoare neobişnuită, fiind ridicate doar documente referitoare la activitatea societăţii comerciale", reiese din comunicat.

Conform sursei citate, după finalizarea percheziţiei, preşedintele CJ Constanţa a fost citat să se prezinte, în aceeaşi seară, la sediul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, unde a fost audiat în calitate de martor.

„Respect faptul că autorităţile au decis audierea mea în calitate de martor şi le mulţumesc pentru profesionalismul de care au dat dovadă pe parcursul acestor activităţi. Am încredere ca aceste demersuri să pună capăt speculaţiilor apărute în spaţiul public în ultimele luni, deoarece nu am nimic de ascuns. Am fost întotdeauna transparent şi mă bucur că, în ultimele două zile, am avut ocazia să demonstrez acest lucru. De asemenea, este important ca cetăţenii să ştie că audierea mea în calitate de martor nu are nicio legătură cu activitatea pe care o desfăşor în funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa", a menţionat Florin Mitroi.

Mitroi spune că nu are nimic de ascuns

El a mai spus că „aceste evenimente nu au afectat în niciun fel activitatea instituţiei, iar Consiliul Judeţean Constanţa îşi desfăşoară activitatea în condiţii normale, fără nicio întrerupere".

Parchetul General a informat, joi, că mai multe percheziţii ale procurorilor au loc, în judeţul Constanţa, la domiciliile a trei persoane fizice şi la sediile sociale a zece persoane juridice, în două dosare ale Secţiei de urmărire penală.

Surse judiciare au precizat, pentru AGERPRES, că descinderile au legătură cu activitatea din trecut a procurorilor Gigi Ştefan şi Teodor Niţă de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, arestaţi preventiv într-un dosar de trafic de influenţă şi abuz în serviciu.