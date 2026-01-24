Acesta este adjunctul preşedintelui chinez Xi Jinping în Comisia Militară Centrală (CMC) și este vizat pentru „presupuse încălcări grave ale disciplinei şi ale legii", informează sâmbătă EFE, preluat de Agerpres.

Zhang, în vârstă de 75 de ani, este prim-vicepreşedinte al CMC, principalul organ de conducere al Armatei Populare de Eliberare (PLA), ceea ce-l poziţionează pe locul doi după Xi Jinping. De asemenea, este unul dintre cei 24 de membri ai Biroului Politic, a doua cea mai înaltă structură de comandă a Partidului Comunist (PCC), aflat la guvernare.

Din octombrie, Zhang ocupa acest post împreună cu un alt vicepreşedinte, Zhang Shengmin, care a fost promovat după ce a ocupat funcţia de şef al departamentului anticorupţie din cadrul armatei.

Ministerul a lansat ancheta împotriva generalilor

Într-un scurt comunicat publicat pe site-ul său oficial, ministerul a adăugat că a deschis anchete împotriva unui alt general, Liu Zhenli, în vârstă de 61 de ani, a cărui funcţie este de şef al Departamentului Statului Major Interarme.

Comunicatul, publicat de Xinhua, nu oferă detalii despre presupusele infracţiuni comise de Zhang Youxia şi Liu, deşi astfel de anunţuri preced adesea acuzaţii oficiale de corupţie, notează EFE.

Textul indică doar că decizia a fost luată „după deliberări" ale Comitetului Central al PCC, din care emană atât Biroul Politic, cât şi cel mai înalt organ decizional, Comitetul Permanent.

Xi Jinping a condus epurări în armată

De la venirea la putere în 2012, Xi Jinping a condus epurări succesive la vârful forţe armate, mişcări care vizau atât combaterea corupţiei din rândurile acestora, cât şi consolidarea loialităţii comandanţilor militari faţă de PCC şi conducerea sa.

În timpul celui de-al treilea mandat al lui Xi, care a început în 2022, Comisia Militară Centrală (CMC) a fost redusă de la şapte la patru membri ca urmare a acestor epurări, structura fiind astfel cea mai redusă ca număr de la sfârşitul maoismului în 1976.

Generali proeminenți au fost vizați de epurări

Comandanţi ai diferitelor ramuri ale forţelor armate, comisari politici şi chiar miniştri ai apărării au fost vizaţi în ultimii ani, punctul culminant înregistrându-se în octombrie anul trecut, când autorităţile chineze au anunţat expulzarea a nouă generali din armată şi din PCC.

Cel mai mediatizat caz a fost cel al lui He Weidong, care a ajuns numărul trei al Armatei după o ascensiune meteorică în 2022. După ce s-a poziţionat direct în spatele lui Xi şi Zhang în ierarhia militară, He a dispărut din atenţia publică în martie 2025, înainte de a fi acuzat oficial de corupţie.

Expulzarea lui He din Armata Populară de Eliberare şi din PCC a fost istorică, deoarece a devenit primul vicepreşedinte în uniformă al CMC care a fost înlăturat din funcţie în aproape şase decenii: ultimul fusese He Long (1967), la apogeul Revoluţiei Culturale din China (1966-1976).

Printre alţi lideri militari proeminenţi epuraţi recent s-au numărat Miao Hua, un amiral considerat apropiat de Xi, miniştrii apărării Wei Fenghe (2018-2023) şi Li Shangfu (martie-octombrie 2023), şi comandanţii Forţei de Rachete Li Yuchao şi Wang Houbin.

