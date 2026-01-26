De asemenea, este acuzat că a acceptat mită pentru diverse acte oficiale, inclusiv promovarea unui ofițer în funcția de ministru al apărării, au declarat pentru WSJ persoane familiarizate cu informarea de la nivel înalt.

Briefingul, la care au participat sâmbătă dimineaţă unii dintre cei mai înalţi ofiţeri militari, a avut loc chiar înainte ca Ministerul Apărării Naţionale al Chinei să facă anunțul bombă privind anchetarea generalului Zhang Youxia, considerat cândva cel mai de încredere aliat militar al liderului chinez Xi Jinping.

Declaraţia ministerului nu a oferit multe detalii în afară de anchetarea unor încălcări grave ale disciplinei de partid şi ale legilor statului. Însă persoanele familiarizate cu şedinţa au declarat că Zhang este anchetat pentru că ar fi format grupuri politice, o expresie ce descrie eforturile de a construi reţele de influenţă care subminează unitatea partidului, şi pentru că ar fi abuzat de autoritatea sa în cadrul celui mai înalt organism decizional militar al Partidului Comunist, cunoscut sub numele de Comisia Militară Centrală.

Autorităţile investighează controlul lui Zhang asupra echipamentelor militare

Autorităţile investighează, de asemenea, controlul său asupra unei agenţii puternice responsabile de cercetarea, dezvoltarea şi achiziţionarea de echipamente militare. Persoanele familiarizate cu briefingul au declarat că Zhang ar fi acceptat sume uriaşe de bani în schimbul promovărilor oficiale în acest sistem de achiziţii cu buget mare.

Cea mai şocantă acuzaţie dezvăluită în cadrul briefingului cu uşile închise a fost însă că Zhang ar fi divulgat către SUA date tehnice esenţiale despre armele nucleare ale Chinei.

Unele dovezi împotriva lui Zhang provin de la Gu Jun, fostul director general al China National Nuclear Corp., o companie de stat care supraveghează toate aspectele programelor nucleare civile şi militare ale Chinei, au declarat persoanele familiarizate cu briefingul.

Beijingul a anunţat luna trecută o anchetă asupra lui Gu pentru suspiciuni de încălcări grave ale disciplinei de partid şi ale legilor statului. În cadrul şedinţei de sâmbătă, autorităţile au spus că ancheta asupra lui Gu au dus către Zhang şi către o breşă de securitate în sectorul nuclear al Chinei, au declarat sursele. Detaliile privind breşa nu au fost dezvăluite în cadrul şedinţei, au mai spus sursele.

Xi urmăreşte consolidarea puterii asupra armatei

Unii analişti spun că ultima acţiune a lui Xi împotriva corupţiei şi neloialităţii în forţele armate marchează cea mai agresivă demontare a conducerii militare a Chinei de la era Mao Zedong. La fel ca Xi, Zhang, membru al Biroului Politic al partidului, este unul dintre „prinţii” Chinei, aşa cum sunt cunoscuţi descendenţii revoluţionarilor şi ai înalţilor oficiali ai partidului.

Tatăl lui Zhang a luptat alături de tatăl lui Xi în timpul războiului civil chinez care a dus la preluarea puterii de către forţele comuniste ale lui Mao în 1949, iar ambii bărbaţi au ajuns ulterior în funcţii de conducere.

„Această mişcare este fără precedent în istoria armatei chineze şi reprezintă anihilarea totală a înaltului comandament”, a declarat Christopher Johnson, şeful China Strategies Group, o firmă de consultanţă în domeniul riscurilor politice.

Căderea lui Zhang implică promovarea lui Li Shangfu

Briefingul intern de sâmbătă a legat, de asemenea, căderea lui Zhang de promovarea fostului ministru al apărării, Li Shangfu. Zhang ar fi ajutat la promovarea lui Li în schimbul unor sume substanţiale, au declarat sursele. Căderea lui Li a început în 2023, când a dispărut din ochii publicului şi a fost ulterior demis din funcţia de ministru al apărării. Partidul l-a expulzat în anul următor pentru corupţie.

Căderea lui Zhang şi Liu extinde eforturile depuse de Xi de-a lungul anilor pentru a elimina ofiţerii consideraţi corupţi şi nesiguri din punct de vedere politic. Eliminarea chiar şi a unuia dintre prietenii personali ai lui Xi, Zhang, arată că acum nu mai există limite pentru zelul anticorupţie al lui Xi, consideră Johnson, şeful China Strategies Group, care a lucrat la Agenţia Centrală de Informaţii (CIA) timp de două decenii, inclusiv ca analist de top pentru China.

Analiştii spun că opacitatea sistemului politic chinez face dificilă stabilirea motivaţiilor precise ale lui Xi pentru lichidarea unui aliat de lungă durată din armata chineză. Explicaţiile interne furnizate elitei partidului – precum cele din briefingul de sâmbătă – nu reflectă întotdeauna motivaţia completă sau adevărată din spatele deciziilor lui Xi, notează WSJ.

Excluderea lui Zhang arată încrederea lui Xi

Indiferent de motive, decizia lui Xi de a-l exclude pe Zhang arată că „este încrezător în consolidarea puterii sale asupra armatei. Nu este un semn de slăbiciune, ci de putere pentru Xi”, a spus Lyle Morris, cercetător principal pentru politică externă şi securitate naţională la Asia Society Policy Institute.

Cu toate acestea, unii analişti spun că golirea ierarhiei superioare care rezultă din această mişcare va afecta probabil eficacitatea combativă şi ar putea reduce riscul imediat al unei invazii în Taiwan, pe măsură ce Xi se orientează către o strategie mai calculată.

Beijingul pare să caute mai întâi să încheie un acord cu preşedintele Donald Trump privind Taiwanul, în timp ce cele două superputeri se pregătesc pentru negocieri importante legate de comerţ şi securitate în acest an.

Statele Unite ar vrea să facă China parte dintr-un acord referitor la limitarea armelor nucleare, un astfel de acord existând doar cu Rusia şi fiind pe cale să expire. Beijingul a respins până în prezent o astfel de perspectivă.

