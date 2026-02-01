Vestea despre suprasolicitare și decesul său a devenit virală online și a emoționat multe persoane. Gao Guanghui a murit într-o sâmbătă din noiembrie 2025. Soția sa a declarat că el s-a trezit devreme în acea zi, spunând că se simte rău, că trebuie să stea jos și să „facă niște muncă cât timp se poate”, scrie South China Morning Post.

Curând s-a simțit tot mai rău, a suferit convulsii și a leșinat în drum spre spital. Spitalul l-a declarat decedat în acea după-amiază. Cauza morții a fost un atac de cord fulgerător, posibil rezultat al suprasolicitării la locul de muncă.

Femeia a spus că soțul ei a accesat sistemul de lucru al companiei de cinci ori în ziua morții sale. Contul său de chat a fost adăugat într-un grup de muncă în timp ce el era în curs de resuscitare. Opt ore după deces, i s-a atribuit o sarcină urgentă de lucru.

Soția sa a spus că, în săptămânile dinaintea morții, Gao ajungea acasă în fiecare zi după ora 21:30. Femeia a mai precizat că acest lucru era normal după ce a fost promovat în 2021 ca lider de echipă.

Bărbatul nu își lua concediu și lucra ore suplimentar

Bărbatul refuza să plece mai devreme de la serviciu sau să ia concediu, spunând că volumul de muncă era prea mare și că trebuia să lucreze alături de membrii echipei sale.

„Dacă aș putea da timpul înapoi, l-aș forța să renunțe la muncă”, a spus soția acestuia. Ceea ce a întristat și mai mult comunitatea online a fost că tânărul a avut o viață dificilă încă din copilărie.

Când era copil, el a migrat împreună cu părinții săi din provincia Henan, din centrul Chinei, în Guangzhou, provincia Guangdong, în sudul Chinei, și obișnuia să colecteze gunoi de pe stradă pentru a câștiga niște bani de buzunar.

În timp ce studia la o facultate de software, lucra cu jumătate de normă pentru a-și ușura povara financiară. S-a căsătorit cu o colegă de școală, iar cuplul nu a avut copii. La 16 ani, el scria în jurnalul său: „Destinul și greutățile mă forțează să cresc. Trebuie să muncesc din greu și tot mai mult.”

În China, companiile de tehnologie sunt renumite pentru cultura de muncă extrem de dură, caracterizată prin programul „996” - lucru de la 9:00 la 21:00, șase zile pe săptămână.

Deși legea muncii din China prevede că angajații nu ar trebui să lucreze mai mult de opt ore pe zi și 44 de ore pe săptămână, această prevedere nu este aplicată strict. Pe rețelele sociale din China, mulți utilizatori spun că este greu să găsești joburi care să permită două zile libere pe săptămână.

Un raport al Organizației Mondiale a Sănătății din 2021 arată că munca excesivă crește cu 42% riscul de deces prin boli de inimă. Biroul pentru Resurse Umane și Securitate Socială care supraveghează compania bărbatului a declarat că investighează cazul.

