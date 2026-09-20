Este prima vizită a unui preşedinte francez în teritoriu după cea efectuată de François Hollande în 2014 şi intervine într-un moment în care Canada încearcă să-şi aprofundeze relaţiile cu Uniunea Europeană, pe fondul tensiunilor comerciale şi al deteriorării relaţiilor cu Washingtonul sub administraţia Trump.

Situat în largul coastei atlantice a Canadei, arhipelagul are aproximativ 5.800 de locuitori. Oficialii francezi au precizat că vizita lui Macron urmăreşte să reafirme suveranitatea Franţei asupra teritoriului şi relaţia apropiată cu Canada.

„Pentru un teritoriu de 5.800 de locuitori, este rar să găseşti atât de multe probleme importante pentru Franţa în ansamblu concentrate într-un loc de această dimensiune: prezenţa geostrategică a Franţei în Atlanticul de Nord, la porţile Statelor Unite şi ale Arcticii, suveranitatea maritimă, adaptarea la schimbările climatice şi cooperarea cu Canada”, a declarat un oficial al preşedinţiei franceze.

Vizita are şi o puternică încărcătură simbolică

Diplomaţi citaţi de Reuters spun că deplasarea lui Macron, făcută în drum spre Adunarea Generală a ONU de la New York, are o semnificaţie specială după postarea lui Trump.

Preşedintele american a publicat o hartă în care SUA, Canada, Groenlanda, Islanda, Mexicul, America Centrală şi Caraibele apăreau acoperite de steagul american, sub denumirea ”United States of America”. Imaginea includea Saint-Pierre şi Miquelon, precum şi mai multe teritorii franceze din Caraibe.

Franţa a ales atunci să nu răspundă public postării.

Macron şi Carney urmează să discute şi despre criza energetică şi apropierea Canadei de Uniunea Europeană, după ce blocul comunitar a deschis posibilitatea ca Ottawa să devină primul său membru asociat.

O integrare mai profundă se confruntă însă cu obstacole. La mai bine de un deceniu de la încheierea Acordului Economic şi Comercial Cuprinzător dintre Canada şi UE, CETA, şi la nouă ani de la aplicarea sa provizorie, mai multe state membre ale Uniunii Europene încă nu l-au ratificat, printre acestea aflându-se şi Franţa.