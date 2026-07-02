Să devină unul dintre cei mai importanți jucători din industria mondială de divertisment live.

Grupul românesc de entertainment anunță extinderea în America Latina, iar primul festival UNTOLD de pe continent va fi în Columbia, în 2027.

În primii zece ani, UNTOLD a construit unul dintre puținele branduri românești care au reușit să se impună dincolo de granițele țării.

După dezvoltarea festivalului de la Cluj-Napoca și extinderea în Dubai, grupul intră acum într-o nouă etapă, dedicată dezvoltării globale.

Organizatorii UNTOLD poartă discuții pentru lansarea unor proiecte și în Brazilia, Statele Unite, Canada, Japonia, China, India, Coreea de Sud, Egipt, Spania și Grecia.

Obiectivul pe termen lung este dezvoltarea unei rețele de cel puțin 20 de mega-festivaluri și alte proiecte de entertainment, cu prezență în peste 30 de țări.

Cei interesați să afle mai multe despre planurile de dezvoltare ale grupului, precum și felul în care pot să se alăture, pot găsi informații pe site-ul UNTOLD.