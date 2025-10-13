Tot mai mulți tineri din Europa de Est mor la vârste fragede. Cauzele care stau la baza deceselor

Consumul de droguri, suicidul și războiul se numără printre cauzele de deces aflate în creștere în Europa de Est, în timp ce cutremurele și dezastrele climatice au contribuit, de asemenea, la creșterea mortalității în regiune, scrie Politico.

Raportul Global Burden of Disease — publicat duminică în The Lancet și prezentat la World Health Summit de la Berlin — a analizat date din peste 200 de țări și teritorii pentru a estima principalele cauze ale îmbolnăvirilor, mortalității și deceselor premature la nivel mondial între 1990 și 2023.

Tot mai multe decese în rândul tinerilor

Între 2000 și 2023, s-a înregistrat o creștere semnificativă a deceselor în rândul tinerilor adulți din Europa de Est cauzate de HIV, auto-vătămare și violență interpersonală.

În Europa Centrală, decesele din cauza tulburărilor psihice și a tulburărilor de alimentație au crescut puternic în rândul adolescenților în ultimul deceniu.

Aceasta reflectă o tendință globală — o creștere a tulburărilor de sănătate mintală, cu rate ale anxietății în creștere cu 63% și ale depresiei cu 26% la nivel mondial.

„Creșterea depresiei și a anxietății este foarte îngrijorătoare”, a declarat coautorul raportului, Chris Murray, director al Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) din cadrul Universității Washington, pentru POLITICO. „Se discută mult despre cauzele de bază, dar trebuie, cu siguranță, să acordăm atenție pentru a înțelege ce stă la baza acestei creșteri.”

Raportul arată totuși și tendințe pozitive: rata globală a mortalității a scăzut cu 67% între 1950 și 2023, iar speranța de viață globală în 2023 a fost cu peste 20 de ani mai mare față de 1950.

Continentele unde sunt multe decese

Dar, în ciuda acestor progrese, studiul evidențiază și „o criză emergentă” a creșterii mortalității în rândul adolescenților și tinerilor adulți din anumite regiuni.

În America de Nord și America Latină, de exemplu, decesele în rândul tinerilor au crescut semnificativ între 2011 și 2023, în principal din cauza suicidului, a supradozelor de droguri și a consumului excesiv de alcool.

În Africa subsahariană, creșterea mortalității este atribuită bolilor infecțioase și accidentelor neintenționate.

În Europa de Est, cele mai mari creșteri ale mortalității au fost înregistrate la grupele de vârstă 15–19 ani și 20–24 ani, cu o creștere de 54% și respectiv 40% între 2011 și 2023.

Cauzele mortalității la tineri

Raportul urmărește, de asemenea, principalele cauze ale mortalității la nivel mondial. El arată că bolile netransmisibile (NCDs) reprezintă acum aproape două treimi din totalul deceselor și îmbolnăvirilor la nivel global, fiind conduse de boala cardiacă ischemică, accidentul vascular cerebral și diabetul.

În special în țările cu venituri medii inferioare și superioare se observă o „tranziție rapidă către bolile netransmisibile”, a spus Murray, determinată de factori precum îmbătrânirea populației, lipsa progreselor în reducerea fumatului și a poluării aerului, precum și nivelurile crescute de obezitate.

În Europa Centrală și America de Nord, aceste boli cronice au fost în mare parte alimentate de creșterea tulburărilor legate de consumul de droguri, potrivit raportului. Diabetul și bolile renale au contribuit, de asemenea, în mod semnificativ la creșterea mortalității în Europa Centrală, alături de alte regiuni.

„Abordarea acestor tendințe necesită intervenții țintite de sănătate publică, acces îmbunătățit la servicii medicale și politici socio-economice care să reducă factorii de risc subiacenți”, au subliniat autorii raportului.

Cercetătorii estimează că jumătate dintre toate decesele și dizabilitățile ar putea fi prevenite prin combaterea nivelurilor ridicate de zahăr din sânge, a supraponderabilității și a obezității, de exemplu.

Raportul subliniază, de asemenea, că conflictele s-au „mutat” în ultimii ani din nordul Africii și Orientul Mijlociu către Europa Centrală, Europa de Est și Asia Centrală, din cauza războiului Rusiei în Ucraina. Acest lucru a dus la o creștere a deceselor cauzate de răni. Palestina a avut cea mai ridicată rată a mortalității din lume cauzată de conflicte și terorism.

De asemenea, decesele provocate de dezastre naturale, precum cutremurul din Turcia (2023) și valurile de căldură din Europa (2022–2023), sunt în creștere. „În Europa Centrală și de Est, valurile de căldură au devenit mai frecvente în ultimul deceniu”, au avertizat autorii.

