Pavel Durov (41 de ani), născut la Sankt Petersburg, dar care locuieşte în străinătate în prezent, a apărut joi pe lista gestionată de Rosfinmonitoring, supraveghetorul financiar rus.

Includerea sa pe această listă neagră implică îngheţarea automată a activelor sale din Rusia, precum şi imposibilitatea de a candida la alegeri, printre altele.

De ce este acuzat

Serviciul Federal de Securitate (FSB) l-a dat pe Durov în urmărire pentru "colaborare cu terorismul".

"Nu a eliminat numeroase canale, chat-uri şi boţi din aplicaţie folosiţi activ de agenţiile de informaţii ucrainene, organizaţii extremiste şi teroriste pentru a organiza şi coordona sabotaje şi atentate teroriste, asasinate în masă şi fraude cibernetice în Rusia", l-a acuzat FSB

Acuzaţiile au avut loc imediat după ce purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a criticat Telegram pentru interesul scăzut arătat în dialogul cu autorităţile ruse.

Jurişti consultaţi de mass-media oficiale cred că Moscova ar putea solicita extrădarea omului de afaceri, care deja a fost arestat în Franţa în 2024.

Durov a lansat un apel la rezistenţă digitală după ce autorităţile ruse au început, în urmă cu câteva luni, să blocheze reţelele sociale pentru că nu ştergeau conţinutul interzis - inclusiv WhatsApp - şi să încetinească viteza internetului în întreaga ţară sub pretextul ameninţărilor cu drone ucrainene.

Consolidarea măsurilor adoptate de forţele de securitate ruse pentru controlul asupra internetului este unul din motivele scăderii în sondaje a popularităţii preşedintelui rus Vladimir Putin. Telegram, platformă fondată în 2013 şi care a fost blocată în ţări precum Iranul şi amendată de unele guverne occidentale, are peste un miliard de utilizatori.