Un clip publicat pe TikTok de Inunnguaq Christian Poulsen, din capitala Nuuk, îi arată pe protagoniști într-o poziție aplecată specifică dependenților de fentanil, potrivit Daily Mail.

Imaginile, însoțite de mesajul „Aducem cultura americană în Groenlanda”, apar pe fondul declarațiilor repetate ale președintelui SUA, Donald Trump, privind dorința Americii de a prelua controlul asupra insulei arctice.

Trump a reluat subiectul într-un discurs la Davos, dar a dat asigurări că nu intenționează să folosească forța pentru a obține Groenlanda.



Vorbind la Forumul Economic Mondial de la Davos, Trump a susținut că Statele Unite „au câștigat” Al Doilea Război Mondial, subliniind în același timp importanța Groenlandei pentru securitatea americană.

El a declarat: „După război, am dat Groenlanda înapoi. Cât de proști am fost să facem asta? Dar am făcut-o. Cât de nerecunoscători sunt acum?

Așa că, acum, țara noastră și lumea se confruntă cu riscuri mai mari decât oricând înainte, din cauza unor arme de război despre care nici măcar nu pot vorbi.”

