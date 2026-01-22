Întrebat de Fox News dacă Groenlanda va rămâne sub suveranitatea daneză în cadrul viitorului acord, el a răspuns că problema „nu a fost abordată în cursul acestor discuţii cu preşedintele american”.

„El este concentrat pe ceea ce trebuie să facem pentru a proteja această imensă regiune arctică, unde au loc schimbări, unde chinezii şi ruşii sunt din ce în ce mai activi”, a adăugat Rutte.

„Întâlnirea de miercuri seara a fost foarte bună. Dar mai este mult de lucru”, a declarat Mark Rutte după ce Donald Trump asigurase mai devreme că a conceput împreună cu şeful NATO „cadrul unui viitor acord privind Groenlanda” care va mulţumi pe toată lumea şi care va fi „pentru totdeauna”.

„Veţi vedea totul”, a adăugat Rutte. „Vor mai fi şi alte discuţii”, a spus secretarul general al NATO.

Ce a declarat Trump la Forumul de la Davos

Preşedintele Donald Trump s-a adresat miercuri Forumului Economic Mondial de la Davos, în Elveţia, unde şi-a reafirmat cererea de control asupra Groenlandei. Trump a declarat însă că „nu va folosi forţa”, fiind cea mai clară declaraţie a sa până în prezent în sensul excluderii utilizării forţei militare pentru anexarea insulei arctice. De asemenea, el a criticat dur Europa şi şi-a promovat agenda economică.

Oficialii europeni intenţionau să se folosească de ocazia forumului de la Davos pentru a organiza o intervenţie diplomatică menită să calmeze tensiunile în legătură cu Groenlanda, care au pus continentul în alertă şi ar putea ameninţa acum supravieţuirea NATO, au declarat trei surse pentru CNN. Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat că ţările europene care se opun încercărilor SUA de a achiziţiona Groenlanda ar trebui să „aştepte” şi să „asculte argumentele” lui Trump la forum.

Ministrul danez de Externe, Lars Løkke Rasmussen, a salutat asigurările date de Donald Trump în discursul de la Davos că SUA „nu vor folosi forţa” pentru a cuceri Groenlanda, dar crede că discursul lui arată că ambiţiile sunt încă „intacte”.

