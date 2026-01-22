În timp ce liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene se reunesc joi, la Bruxelles, pentru un summit de urgență, această evaluare este dominantă în aproape toate capitalele europene, potrivit a nouă diplomați UE. Aceștia provin din țări cu grade diferite de apropiere istorică față de Statele Unite și au subliniat că această schimbare de perspectivă este deosebit de pronunțată în statele care au avut, până acum, cele mai strânse relații cu Washingtonul.

Sentimentul de teamă și scepticism persistă, iar summitul va avea loc în continuare, în pofida faptului că Donald Trump a declarat miercuri seara că ar fi ajuns la un acord privind Groenlanda și că nu va mai impune tarife vamale țărilor europene — un semn clar că reuniunea a devenit mult mai mult decât o reacție la cel mai recent conflict diplomatic.

Ambițiile președintelui american privind Groenlanda, prezentate mai devreme în aceeași zi la Davos, unde a cerut „negocieri imediate” pentru obținerea insulei, au fost picătura care a umplut paharul pentru mulți lideri europeni. Pe parcursul primului an al celui de-al doilea mandat al lui Trump, aceștia s-au agățat de speranța că cele mai mari temeri ale lor legate de țara care a garantat securitatea Europei din 1945 încoace nu se vor adeveri.

Însă momentul de a „face pe plac” Americii „s-a încheiat”, iar „a venit timpul să ne ridicăm împotriva lui Trump”, a declarat Anders Fogh Rasmussen, fost secretar general NATO și fost prim-ministru al Danemarcei, pentru BBC Radio.

Mai mulți diplomați care au vorbit cu POLITICO sub protecția anonimatului au spus că se simt personal trădați, unii dintre ei studiind sau lucrând anterior în SUA ori militând activ pentru consolidarea relațiilor transatlantice.

„Visul nostru american a murit”, a spus un diplomat UE dintr-o țară considerată printre cei mai fervenți susținători ai relației transatlantice. „Donald Trump l-a ucis.”

O ruptură care depășește disputa comercială

Această realizare colectivă a Europei va fi vizibilă la summit — nu doar prin posibile decizii de pregătire a unor măsuri comerciale de retorsiune împotriva SUA, în cazul în care Trump își va schimba din nou poziția și va continua revendicările privind Groenlanda.

Ea se va reflecta și în declarațiile pe care liderii le vor face între ei, inițial în privat și apoi public. Președintele Franței, Emmanuel Macron, a anticipat acest lucru în discursul său de la Davos, afirmând că Europa dispune de „instrumente foarte puternice” și că „trebuie să le folosim atunci când nu suntem respectați și când regulile jocului nu sunt respectate”.

Un respiro limitat

Discursul lui Trump de la Davos, în care a numit insula autonomă a Danemarcei „teritoriul nostru”, nu a redus tensiunile cu doar 24 de ore înaintea reuniunii de urgență din capitala Belgiei, convocată pentru a discuta răspunsul Europei la destrămarea ordinii mondiale de după cel de-Al Doilea Război Mondial.

Deși Trump a exclus utilizarea forței militare pentru a prelua Groenlanda, guvernele UE nu au perceput acest lucru drept un pas înapoi, din cauza durității limbajului său la adresa Europei și a confirmării clare a intențiilor sale, potrivit a doi diplomați europeni.

Trump a revenit ulterior asupra amenințării de a impune tarife vamale celor opt țări europene pe care le considera un obstacol în calea planurilor sale privind Groenlanda, însă, în acel moment, ruptura era deja produsă.

„După schimburile din ultimele zile, ar trebui să așteptăm și să vedem ce acorduri concrete vor fi încheiate între [secretarul general NATO] domnul Rutte și domnul Trump”, a declarat vicecancelarul Germaniei, Lars Klingbeil, pentru postul ZDF. „Indiferent de soluția care va fi găsită pentru Groenlanda, toată lumea trebuie să înțeleagă că nu ne putem relaxa și declara mulțumiți.”

Momentul în care președintele american a amenințat cu tarifele, sâmbătă, a fost clipa în care ruptura „a devenit reală”, a spus un diplomat UE.

„Poate că această întorsătură ne oferă câteva luni, poate este ceva mai durabil”, a spus un alt diplomat, referindu-se la schimbarea de poziție a lui Trump. „Cred că discursul de astăzi va da de gândit în majoritatea, dacă nu în toate capitalele europene, cu sau fără tarife.”

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a rezumat atmosfera în discursul său de marți, de la Davos:

„Lumea s-a schimbat definitiv. Trebuie să ne schimbăm odată cu ea.”

UE discută „decuplarea de risc” față de SUA

La summit, liderii UE vor analiza starea relației transatlantice. Înainte ca Trump să renunțe la tarife, aceștia se pregăteau să ceară Comisiei Europene să activeze cea mai puternică armă comercială a UE împotriva SUA — Instrumentul Anti-Coerciție (ACI), după cum a relatat POLITICO.

UE a creat această „bazooka comercială” în 2023 pentru a face față amenințărilor venite din partea unor state considerate ostile, în special China, despre care se credea că folosește piața și economia pentru a șantaja Uniunea. Ideea de a o folosi împotriva Statelor Unite era, până de curând, de neconceput.

„Trăim o mare ruptură a ordinii mondiale”, a declarat un diplomat de rang înalt dintr-o țară considerată un aliat-cheie al SUA. Liderii vor discuta despre „reducerea riscurilor” în relația cu America — un termen folosit până acum aproape exclusiv pentru relația UE cu Beijingul.

„Încrederea s-a pierdut”, a concluzionat acesta.

