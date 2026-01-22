Președintele american a dat însă puține detalii deocamdată: le-a spus jurnaliștilor că acordul ar urma să fie, cităm, „pe vecie” și că oferă Statelor Unite tot ce și-au dorit. Iar într-o postare pe rețeaua lui de comunicare, liderul de la Casa Albă a anunțat că nu va mai impune taxe vamale țărilor europene care au trimis trupe în insula arctică.

Liderul de la Casa Albă rămâne imprevizibil, dar tensiunea a scăzut – cel puțin pentru moment.

Donald Trump, președinte SUA: „Este un acord pe care oamenii l-au acceptat imediat. E un acord fantastic pentru Statele Unite. Ne oferă tot ceea ce ne-am dorit, în special o securitate națională, dar și o securitate internațională.”

Reporter: „Cum anume? Ne puteți oferi câteva detalii?”

Donald Trump, președinte SUA: „Ei bine, acordul va fi făcut public destul de curând și veți vedea. În acest moment este încă în desfășurare, dar se află într-un stadiu destul de avansat. Ne oferă tot ceea ce aveam nevoie să obținem.”

Reporter: „Acordul include și faptul ca Statele Unite să dețină Groenlanda, așa cum ați spus că vă doriți?”

Donald Trump, președinte SUA: „Este un acord pe termen lung. Este acordul suprem pe termen lung și cred că pune pe toată lumea într-o poziție foarte bună, mai ales în ceea ce privește securitatea, resursele minerale și orice altceva.”

Reporter: „Cât timp va dura acordul, domnule președinte?”

Donald Trump, președinte SUA: „La infinit! Nu are o limită de timp. Este pe vecie!”

Piețele financiare din Statele Unite au crescut puternic după acest anunț, care le-ar putea aduce și o oarecare ușurare liderilor europeni reuniți la Davos. Oficialii așteptau să afle până unde este dispus Donald Trump să meargă, pentru a obține Groenlanda.

Președintele SUA amenințase că, de la 1 februarie, va impune tarife de 10% împotriva a 8 țări europene care s-au opus ambițiilor sale de a anexa insula arctică.

Însă, într-un anunț-surpriză făcut miercuri seară, Trump a spus că nu mai intenționează să facă acest lucru. A menționat că a luat decizia în urma unei întâlniri „foarte productive” cu secretarul general al NATO, Mark Rutte. „Ziua se încheie într-o notă mai bună decât a început”, a reacționat ministrul de externe al Danemarcei, într-un comunicat. Mai devreme, de la tribuna forumului desfășurat la Davos, Donald Trump anunța următoarele:

Donald Trump, președinte SUA: „Ne dorim o bucată de gheață pentru a proteja întreaga lume, iar ei nu vor să ne-o dea. Au de ales: pot spune «da», iar noi vom fi foarte recunoscători sau pot spune «nu», dar noi vom ține minte asta.”

Totuși, câteva minute mai târziu, Trump a adăugat: „Probabil că nu vom obține nimic, doar dacă decid să folosească o forță excesivă, caz în care, sincer, am fi de neoprit. Dar nu voi face asta. Tot ce cer Statele Unite este «un loc numit Groenlanda».”

Vladimir Putin a avut o primă reacție pe tema Groenlandei.

Vladimir Putin, președintele Federației Ruse: „Ce se întâmplă cu Groenlanda nu ne privește absolut deloc. Dar avem, de asemenea, experiență în rezolvarea unor probleme similare cu Statele Unite. În secolul al XIX-lea, cred că în 1867, după cum știm, Rusia a vândut Alaska Statelor Unite, iar Statele Unite au cumpărat-o de la noi.”

Reporter: „Domnule președinte, ați spus că sunteți îngrijorat de faptul că Rusia ar putea încerca să vină și să preia Groenlanda. Dacă vă temeți că Putin ar face așa ceva, de ce l-ați invita să se alăture Consiliului dvs. pentru Pace?”

Donald Trump, președinte SUA: „Pentru că îi vrem pe toți liderii. Vrem toate națiunile. Vrem să fie incluse toate națiunile în care sunt oameni care dețin controlul, care au puterea, astfel încât să nu mai avem vreodată probleme. Va fi cel mai extraordinar Consiliu care a fost înființat vreodată. Da, am în Consiliu și persoane controversate, dar sunt oameni care își fac treaba, sunt oameni care au o influență enormă. Așa că el (Vladimir Putin) a fost invitat și a acceptat.”

În ciuda acordului privind Groenlanda, discutat de Mark Rutte și Donald Trump, liderii Uniunii Europene se vor întâlni diseară la Bruxelles, pentru un summit de urgență – așa cum era planificat.

