Bărbatul, cu tricoul îmbibat de sânge, a fost îmbrățișat de Benjamin Netanyahu, premierul Israelului, la revenirea sa în Tel Aviv, după tentativa de deturnare care a avut loc în spațiul aerian al Arabiei Saudite, relatează The Telegraph.

Un avion Flydubai care transporta pasageri israelieni de la Dubai la Tel Aviv a intrat miercuri dimineață într-o coborâre bruscă, după ce copilotul l-ar fi înjunghiat pe pilot și ar fi încercat să dezactiveze comenzile aeronavei.

Eroul, identificat miercuri seară drept Yaniv Hayun, a povestit: „Când am intrat, am văzut teroristul la comenzi, între cele două scaune. Nu mai era niciun pilot pe scaune. L-am prins pe terorist, l-am imobilizat și, mai întâi, l-am scos afară.” Hayun a spus că le-a cerut celorlalți pasageri să-l țină pe copilot, după care s-a întors în grabă în cabina de pilotaj pentru a stabiliza avionul.

Ce ar fi plănuit atacatorul

„Am intrat din nou, am apucat comenzile și am început să trag de ele”, a povestit el. Ulterior, un alt pilot a preluat controlul și a aterizat aeronava. Oficialii israelieni din domeniul securității au declarat pentru The Telegraph că teroristul ar fi putut plănui să prăbușească avionul într-un oraș din Israel.

Trei surse distincte au declarat că una dintre principalele ipoteze investigate este aceea a unui atac similar celui din 11 septembrie.

Oficialii nu știu încă ce țintă ar fi fost vizată, însă mai multe surse au indicat posibilitatea ca aceasta să fi fost o clădire-turn din Tel Aviv.

Netanyahu a declarat că respectivul copilot a fost arestat și este interogat. Identitatea, intențiile și motivul său nu au fost confirmate.

Totuși, acesta ar fi cetățean oman. Israelul investighează modul în care a fost autorizat să opereze un zbor cu destinația Tel Aviv, având în vedere că Omanul și Israelul nu au relații diplomatice, iar Israelul impune controale stricte asupra echipajelor străine care operează zboruri în spațiul său aerian.

Și pilotul a fost considerat un erou miercuri seară. Smit Machchhar, originar din India, ar fi fost înjunghiat de copilot în cabina de pilotaj. Machchhar a reușit să deschidă ușa cabinei în timpul confruntării. Ulterior, cei doi au fost fotografiați plini de sânge, întinși pe podeaua din fața cabinei și înconjurați de pasageri.

Tentativa de deturnare are loc cu o săptămână înainte de împlinirea a trei ani de la atacurile teroriste din 7 octombrie. Incidentul survine pe fondul unei stări de alertă ridicate în Orientul Mijlociu și în alte regiuni, în contextul conflictului în desfășurare dintre Statele Unite și Iran. Atacul ar putea afecta relațiile sensibile dintre statele din Golf și Israel, care s-au apropiat în ultimii ani.

Reacția oficialilor israelieni

Israel Katz, ministrul israelian al Apărării și unul dintre membrii radicali ai cabinetului lui Netanyahu, a descris incidentul drept „o tentativă de atac jihadist”.

Incidentul a început la aproximativ două ore și jumătate după decolarea avionului din Dubai, când aeronava a transmis o alertă de urgență, potrivit informațiilor publice de monitorizare a zborurilor.

Avionul a coborât apoi brusc, înainte de a efectua un viraj neregulat în apropierea graniței cu Iordania și de a ateriza aproximativ o oră mai târziu la Tabuk, în Arabia Saudită.

La un moment dat, aeronava a intrat într-o coborâre în picaj și a pierdut 15.000 de picioare, aproximativ 4.600 de metri, în doar 37 de secunde, cel mai probabil în timp ce piloții încercau să recapete controlul.

La scurt timp, avionul a transmis o alertă pentru „intervenție ilegală”, cod utilizat de regulă în cazul unei deturnări, ceea ce a determinat Israelul să ridice avioane de luptă în aer.

Potrivit unor relatări, copilotul „l-a înjunghiat în mod repetat pe comandant” cu un briceag.

După ce Hayun a preluat pentru scurt timp controlul aeronavei, alți doi piloți de rezervă aflați la bord au preluat comanda, potrivit relatărilor. S-a vehiculat că unul dintre aceștia ar fi britanic, însă informația nu a fost confirmată.

„Eram siguri că era sfârșitul”

Când avionul a aterizat în siguranță pe aeroportul din Tabuk, la ora locală 8:44, miercuri dimineață, direcția aeronavei părea să fi fost desprinsă, posibil în urma coborârii în picaj.

Pasagerii au spus că și-au dat seama pentru prima dată că există o problemă atunci când avionul „a căzut”, iar la bord s-au auzit țipete. „Eram siguri că acesta era sfârșitul”, a declarat un pasager pentru presa israeliană.

Flydubai este deținută de guvernul Dubaiului și operează zboruri către destinații precum Iran, Irak, Afganistan, Siria și Rusia, precum și către numeroase aeroporturi europene.

Compania aeriană a transmis într-un comunicat că motivul atacului este investigat și a făcut apel la evitarea „speculațiilor premature”.