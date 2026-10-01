Şoferul autotrenului a fost rănit. Poliţiştii rutieri estimează reluarea circulaţiei după ora 16.00.

Centrul Infotrafic al Poliţiei Române anunţă, joi dimineaţă, că traficul rutier este blocat pe DN 67 Drobeta Turnu Severin – Motru, între localităţile Malovăţ şi Colibaşi, din judeţul Mehedinţi, de un autocamion încărcat cu pământ şi pietriş care s-a răsturnat pe suprafaţa de rulare.

Potrivit sursei citate, în urma accidentului, conducătorul auto a suferit leziuni pentru care necesită îngrijiri medicale.

Poliţiştii rutieri estimează că circulaţia va fi reluată după ora 16:00.